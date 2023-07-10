THY Yönetim Kurulu Başkanı: Kokpitte ve kabinde namaz kılmak isteyenlerle ilgili kural geliyor

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'a LinkedIn'de bir kullanıcı "Başörtüsü ve sakal özgürlüğü istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da kamuda sakal serbestliği getirdi. Sizin de bu konuda talimat vermenizi bekliyoruz. THY'de tek söz sahibi sizken neden bu konu geciktiriliyor?" diye sordu.

Bolat, söz konusu kullanıcıya verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"'Tek söz sahibi' diyerek İcra Komitesinde çalıştığım 4 arkadaşıma, Yönetim Kurulunda çalıştığım 8 arkadaşıma haksızlık ediyorsun. Başörtüsü konusunda 2005 yılında Beyoğlu'nda kızlarına üniversite sınavına girebilmek için peruk aramak zorunda kalan bana lütfen ayar verme. Sakal onun yanında daha tali bir mesele. Önce kokpitte ve kabinde namaz görevini ifa etmek isteyenlerle ilgili kural geliyor. Hatırlattığın için teşekkürler."