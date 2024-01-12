Teşkilat-ı Mahsusa olarak biliniyordu: MİT atasının kim olduğunu açıkladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "MİT'in atası kimdir?" sorusuna yanıt verdi.

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Teşkilat-ı Mahsusa olarak biliniyordu: MİT atasının kim olduğunu açıkladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT'in atası olarak bilinen Teşkilat-ı Mahsusa'nın aslında MİT'in atası olmadığını açıkladı. "MİT'in atası kimdir?" sorusuna sitesinden yanıt veren kurum, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Millî Emniyet Hizmeti Riyaseti'nin MİT'in atası olduğunu söyledi.

"Teşkilat-ı Mahsusa, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın atasıdır" ifadesinin yanlış olduğunu belirten MİT, "Milli İstihbarat Teşkilatı, Teşkilat-ı Mahsusa'nın bazı fonksiyonlarını yerine getirse de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın atası değildir. Teşkilat-ı Mahsusa bir istihbarat örgütü değil, bir gayrinizami harp birimidir." ifadelerine yer verdi.

Teşkilat-ı Mahsusa olarak biliniyordu: MİT atasının kim olduğunu açıkladı - Resim : 1

Millî Emniyet Hizmeti Riyaseti'nin MİT'in atası olduğunu belirten MİT, şu cevabı paylaştı:

"Millî Emniyet Hizmeti Riyaseti, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla erken Cumhuriyet döneminin istihbari ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur."

Teşkilat-ı Mahsusa olarak biliniyordu: MİT atasının kim olduğunu açıkladı - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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MİT Mustafa Kemal Atatürk İstihbarat
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