AFAD çalışanlarına verilen 10 lira 10 kuruşluk mesai ücreti tepki çekti

Yapı-Yol Sen Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, AFAD çalışanlarına verilen 10 lira 10 kuruşluk mesai ücretine sert tepki gösterdi.

Karakoç, "AFAD emekçilerinin talebi olan AFAD tazminatı hakkında henüz somut bir adım atılmamıştır. Bu konuda başta iktidar partisi olmak üzere tüm partilere çağrımızdır. Bir an önce AFAD emekçilerine ekonomik koşullara uygun, enflasyona ezdirilmeyecek bir AFAD tazminatının çıkarılması taleplerimiz arasında. Deprem ülkemizin bir gerçeğidir. Bu gerçeklikle hareket ederek hizmet üreten AFAD emekçileri bu ekonomik deprem altında kalmamalıdır" dedi.

Karakoç'un açıklamaları şöyle:

"Başta deprem olma üzere ülkemizin dört bir yanında her türlü doğal afetlerde görev alan AFAD emekçilerinin artan ekonomik koşullar altında maalesef hayatlarını idame ettirmeleri her geçen gün daha da zorlaşmıştır.

Kiraların el yaktığı, barınma hakkının giderek zorlaştığı, ulaşımın, yemeğin yüzde 200'e varan oranlarla zamlandığı bir ülkede AFAD emekçilerine açıklanan 10.10 liralık mesai ücretini kabul etmemiz söz konusu değildir.

Her türlü iklim koşullarında, zor şartlarda, mesai kavramını gözetmeden çalışan AFAD emekçilerinin gerçek bir ücretle ücretlendirilebilmesi için günün koşullarına uygun, gerçekçi bir politikanın yürütülmesi zorunludur. Bu bağlamda AFAD emekçilerine verilecek 10.10 liralık mesai ücretini kesinlikle kabul etmiyoruz.

AFAD emekçilerinin talebi olan AFAD tazminatı hakkında henüz somut bir adım atılmamıştır. Bu konuda başta iktidar partisi olmak üzere tüm partilere çağrımızdır. Bir an önce AFAD emekçilerine ekonomik koşullara uygun, enflasyona ezdirilmeyecek bir AFAD tazminatının çıkarılması taleplerimiz arasında. Deprem ülkemizin bir gerçeğidir. Bu gerçeklikle hareket ederek hizmet üreten AFAD emekçileri bu ekonomik deprem altında kalmamalıdır."