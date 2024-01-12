Gündem olmuştu: "İsme özel" ilan açan üniversiteden yeni ilan

İstanbul Okan Üniversitesi, Resmi Gazete'de özel şartlar kısmına "kişinin ismini yazdığı" kadro ilanını iptal ederek, yeni ilan verdi.

İstanbul Okan Üniversitesi’nin önceki gün Resmi Gazete'de yayımladığı akademik ilanda, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Turizm ve Otel İşletme bölümüne profesör alınacağını açıklandı. İlanda, "Otelcilik Sektörü, Destinasyon Yönetimi ve Turizm Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak" şartları aranırken, bir de kişi ismi yazıldı. Şartlara yazılan özel isim ise “Asım Saldanlı” olarak belirtildi.

İstanbul Okan Üniversitesi bir gün sonra "isme özel" ilanını iptal etti.

Resmi Gazete'de, 12 Ocak tarihli Rektörlük imzalı iptal ilanı yayımlanarak, şöyle denildi:

"İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

10.01.2024 tarihli ve 32425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alım ilanlarımız iptal edilmiştir. İlan olunur."