MSB'den açıklama: İstikrarın teminatı Montrö Sözleşmesi'dir

Milli Savunma Bakanlığı, bugün mutabakatı imzalanacak Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun inisiyatifin sadece üç kıyıdaş müttefik ülke gemilerine açık olacağını belirterek "Montrö kurallarının uygulatılması titizlikle sağlanmaktadır. Karadeniz'de istikrarın teminatı Montrö Sözleşmesi'dir. İngiltere'nin Ukrayna'ya sattığı mayın avlama gemileri, savaş bitmeden Karadeniz'e giremez. İngiltere’ye bu durum daha önce bildirildi ve kendilerinin de bu konuda şu an için bir talebi yoktur" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakanlık kaynakları, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasındaki Üçlü Girişim'e yeni üyelerin de katılacağı ve Montrö'nün tehlikeye düşebileceğine dair iddialara cevap verdi.

"KARADENİZ SAHİLDAR ÜLKELERİNİN ORGANİZASYONUDUR"

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasındaki Üçlü Girişim'e yeni üyelerin de katılacağı ve Montrö'nün tehlikeye düşebileceğine dair iddialara cevap veren kaynaklar, İstanbul'da imzalanan mutabakat ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Blacksea) Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla kıyıdaş ülkelerin kurduğu bir mayın temizleme grubudur. Bu organizasyon Karadeniz sahildar ülkelerinin organizasyonudur.

İmzalanan mutabakata göre, organizasyon yapısı içerisinde üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarından oluşan bir komite yılda iki defa toplanacaktır. Bu komite görev grubunun faaliyetleri ve uygun şartlar oluştuğunda, savaşın bitmesini müteakip katılacak ülkelerin belirlenmesi ve kabul edilmesi konularında oy birliğiyle karar alacaktır"

TÜRKİYE, ROMANYA VE BULGARİSTAN ARASINDA KARADENİZ'DEKİ MAYIN TEHLİKESİNE KARŞI GÖREV GRUBU MUTABAKATI İMZALANACAK

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Karadeniz'de sürüklenen mayınların yarattığı tehlikeye karşı Türkiye, Romanya ve Bulgaristan tarafından başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) imzalanacağı belirtilmişti.

Mutabakatın 11 Ocak Çarşamba günü yani bugün İstanbul'daki Kalender Kasrı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov tarafından imzalanmasının planlandığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, oluşturulacak görev grubunun "herhangi bir ülkeye veya yapıya karşı ya da alternatif olarak teşkil edilmemekte olup sadece savunma amaçlı olduğunu" belirtmişti.

"İngiltere'nin Ukrayna'ya sattığı mayın avlama gemileri, savaş bitmeden Karadeniz'e giremez"

Kıyıdaş olmayan müttefiklerin bu organizasyona katkı beklentilerinin değerli olduğunu ancak oluşturulan bu inisiyatifin sadece üç kıyıdaş müttefik ülke gemilerine açık olacağını belirten kaynaklar, şöyle devam etti:

"Karadeniz'e kıyıdaş diğer ülkelerin mutabık kalınan ve belli alanlardaki katkıları zaman içinde ve şartlar oluştuğunda yine üç ülkenin oybirliğiyle gerçekleşebilir. Montrö kurallarının uygulatılması titizlikle sağlanmaktadır. Karadeniz'de istikrarın teminatı Montrö Sözleşmesi'dir. İngiltere'nin Ukrayna'ya sattığı mayın avlama gemileri, savaş bitmeden Karadeniz'e giremez. İngiltere’ye bu durum daha önce bildirildi ve kendilerinin de bu konuda şu an için bir talebi yoktur. MCM Blacksea kapsamında her ülkeden birer mayın avlama gemisi ve bir komuta kontrol gemisi olmak üzere toplam 4 gemi Karadeniz'de görev yapacaktır."

"KARADENİZ'DE MAYIN TEMİZLEME OPERASYONUNA ABD VE BRİTANYA DA KATILACAK" İDDİASI

Romanya basınında görev grubundaki üç ülkenin diğer NATO ülkelerine de mayın temizleme operasyonuna katılmaları için çağrıda bulunduğu; adı açıklanmayan iki ülkenin daha operasyona katılacağı iddia edilmişti.

Bu iki ülkenin ABD ve Britanya olduğu iddia edilmişti. Karadeniz'deki NATO üyesi ülkeler dışındaki üye ülkeleri bu operasyonda istemeyen Türkiye'nin tutum değişikliği ise F-16'lar konusundaki müzakerelerine bağlanmıştı.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Euractiv’e verdiği demeçte, NATO üyeleri Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’nin oluşturduğu mayın temizleme girişiminin diğer ülkeleri kendisine katılmaya davet ettiğini söylemişti.

Newsweek'in Romanya yayınına göre; Türkiye, Amerikan ve İngiliz gemilerinin geçişine izin verme konusundaki tutumunu "F-16 savaş uçaklarının satın alınması ve modernizasyonu için ABD'den olumlu ve somut adımlar bekleyerek" müzakere etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu, 28 Kasım'da NATO’nun Karadeniz’de bazı önlemler almaya çalıştığını ve bundan endişe duyduklarını belirtmişti. Tatlıoğlu, “Biz Türkiye olarak Karadeniz’in güvenliğini sağlarız. Karadeniz’i bir Ortadoğu’ya çevirmesinler" ifadelerini kullanmış ve ülkelere Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uymaları çağrısında bulunmuştu.