'Teğmenler kavgası': Perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı; kendini hastaneye sevk ettirmiş, doktorun raporu dikkat çekici

İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sırasında bazı teğmenlerin yakalarına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine başlayan tartışma sürüyor. Muhalefet itirazın tarikatçılara yönelik olduğunu belirtirken, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gibi kimi gazeteler ise 'cunta' nitelemesiyle aleni bir şekilde öğrencileri hedef gösteriyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugün kavganın perde arkasında yaşananları okurlarıyla paylaştı. Görüştüğü yetkilinin durumun farklı yönlere çekilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten gazeteci, bu kişinin kendisine şunları söylediğini kaydetti:

"10 Kasım Atatürk'ümüzü Anma törenimizde sol göğsümüze Atatürk fotoğrafı takıyoruz. Teğmenlerden birinin yakasında Atatürk fotoğrafı olmadığını görenler, bu duruma tepki gösterip, neden Atatürk fotoğrafı takmadığını soruyor. Teğmen ise 'İğne yok o yüzden takmadım' diyor. Diğer askerlerden bazıları bu durumu Bölük Komutanına aktarıyor.

Bunun üzerine Bölük Komutanı teğmene iğne ve Atatürk fotoğrafı verip bunu yakasına takmasını sağlıyor. Böylece törende bütün teğmenlerin yakasında Atatürk fotoğrafı bulunuyor.

Ancak konu burada kapanmıyor. Teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasının gerekçesinin iğne olmadığına inanan bazı teğmenler, tören başlangıcında Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenin kaldığı odanın kapısına 13 Kasım'da Atatürk fotoğrafı asıyor. WhatsApp grup yazışmasında da Atatürk fotoğrafının o kapıdan indirilmemesi söyleniyor.

KAPIDAN İNDİRİLİYOR

4 teğmenin paylaştığı odanın kapısına asılan Atatürk fotoğrafı indiriliyor. Ancak kimin indirdiği bilinmiyor. İndirme olayı ile ilgili olarak, başlangıçta Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenin bunu yapmış olacağı değerlendiriliyor.

Bir grup teğmen arasında Atatürk fotoğrafının indirilmesi üzerine tartışma yaşanıyor ve daha sonra bu küçük çaplı bir arbedeye dönüşüyor. Fotoğraf takmayan teğmen, darp edildiğini önü sürüp kendisini hastaneye sevk ettiriyor. Hastanede yapılan muayenede Teğmende herhangi bir darp izi bulunmadığı yönünde doktor rapor veriyor. Ancak, teğmen, darp edildiğini, rapor verilmemesi halinde savcılığa şikayette bulunacağını öne sürüyor.

Darp edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu olmamasına rağmen, Teğmen, C. Savcılığına gidip askeri birlik içinde darp edildiğini söylüyor ve kendisine saldırdığını öne sürdüğü teğmenler hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Savcılık, teğmenin iddiası üzerine soruşturma başlattı. Yaşanan üzücü olayla ilgili olarak C. Savcılığı soruşturma yürütürken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı da idari soruşturma başlattı."

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SON DURUM: GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimatıyla başlatılan idari soruşturmanın tamamlandığı, ancak Disiplin Kurulu'ndan henüz bir karar çıkmadığı öğrenildi. Süreç sonuçlanıncaya kadar olaya karışan teğmenler hakkında geçici görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanacak.