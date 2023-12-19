Dolandırıcılık davasında Arda Turan’la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: '2 milyon TL daha kredi çekti' iddiası

Soruşturmayı sürdüren savcılık, öncelik Arda Turan'a verilip 13 Nisan günü saat 11.00'da hazır edilmesi istendi. Ancak polis ekipleri söz konusu tarihe kadar Arda Turan'a ulaşamadıkları belirtildi.

Türkiye gündemine oturan Seçil Erzan davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dosyada yer alan bir ayrıntıda, Seçil Erzan’ın tutuklandıktan iki gün sonra savcılık makamı, polise müştekilerin ifadelerinin alınması için hazır edilmesi talimatı verirken, öncelik Arda Turan’a verilmesi ve onun getirilmesini istiyor. Ancak savcılığın istediği süre içinde Arda Turan’a ulaşılamadığı görülüyor.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, yapılan soruşturmada Arda Turan, Seçil Erzan’a toplam 13 milyon 900 bin dolar para verdi. Bunlardan 6 milyon 400 bin dolar geri ödeme aldı. Geriye borç ise 7 milyon 500 bin dolar para kaldı. Sözde yüksek kar getiren özel fona para yatırdığını düşünen Arda Turan, üstelik Denizbank’tan 33 milyon TL kredi çekerek Seçil Erzan’a verdiği çok konuşulmuştu. Konuşulan bu olayında detayları ortaya çıktı. 33 milyon kredi ayrıntısı Arda Turan’ın ifadesinde yer aldı.

Arda Turan ifadesinde, Seçil Erzan ile nasıl tanıştığını ve verdiği paralar hakkında detaylı bilgi vererek kredi bölümüne ise şöyle değindi:

“En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33.000.000 TL Denizbank'tan kredi çektim. Bunu da elden Seçil Erzan'a verdim. Toplamda bu zamana kadar 13.900.000 USD nakit elden para verdim. Kendisi de ana 6.400.000 USD geri ödedi ancak kalan parayı ödemedi”

Dosyada yer alan banka dökümlerine göre Arda Turan'ın bu krediyi 2 Aralık 2022’de çektiği görülüyor.

2 MİLYON DAHA ÇEKTİ İDDİASI

Dosyada yer alan banka dökümlerine göre Arda Turan’ın 33 milyon TL’den sonra yeniden ihtiyaç kredisi çektiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan evraklara göre Arda Turan, 28 Şubat 2023’de yine Denizbank Levent şubesinde ayda 224 bin geri ödemeli toplam 12 ay olmak üzere 2 milyon TL ihtiyaç kredisi çekti. İlk taksitin ödeme tarihi ise 14 Nisan 2023 yani Seçil Erzan’ın tutuklandıktan 3 gün sonrasına denk geliyor.

ÖNCELİK TURAN'IN GETİRİLMESİ İSTENMİŞ

Olayın patlak vermesinin ardından 11 Nisan 2023 günü gözaltına alınan Seçil Erzan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı sürdüren savcılık, tespit edilen müştekilerin savcılık tarafından ifadesi alınması için polise talimat yazısı gönderdi. Gönderilen talimat yazısında, adı geçen müştekilerin savcılıkta hazır edilmesi, ancak öncelik Arda Turan’a verilip 13 Nisan günü saat 11.00’da hazır edilmesi istendi.

ARDA TURAN'A ULAŞILAMADI

Ancak polis ekipleri söz konusu tarihe kadar Arda Turan’a ulaşamadıkları ortaya çıktı. Yapılan yazışmada şunlar denildi:

”Sayın Cumhuriyet Savcısı, Şube Müdürlüğümüz görevlilerine dosya içeriğinde müşteki olarak isimleri geçen şahısların ifadelerinin Cumhuriyet Başsavcılığında alınması için hazır edilmesi öncelikle 13.04.2023 günü saat: 11.00'da Arda TURAN isimli şahsa ulaşılarak hazır edilmesi talimatı verilmiş, Arda TURAN isimli şahıs ile herhangi bir şekilde irtibata geçilmemiş, 12.04.2023 günü Cumhuriyet Savcısı ile yapılan görüşmede; tesis edilen iş ve işlemlerle ilgili olarak tanzim edilen tüm evrakların ve elde edilen delillerin olduğu haliyle tahkikatın devam ettirilebilmesi için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi talimatı verilmiştir”