TBMM, Google’ın Algoritma Değişikliğini Masaya Yatırıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu, Google’ın algoritma değişiklikleri ve bu değişikliklerin medya kuruluşları üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere perşembe günü bir araya geliyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Google’ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bıraktığını ve halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlayan politikalar uyguladığını belirtti. Yayman, "Bu süreçte net bir duruş sergileyeceğiz ve gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"MEDYANIN KADERİ TEK BİR ŞİRKETE BIRAKILMAMALI"

Son dönemde Google’ın yaptığı algoritma değişikliklerinin yayıncıları olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yayman, özellikle bazı haber sitelerinin "Keşfet" trafiğinin sıfırlandığını, belirli platformlara ise ayrıcalık tanındığını vurguladı. Bu durumun rekabet ortamını bozduğunu dile getiren Yayman, "Dijital mecralar adil ve tarafsız olmalıdır. Medya kuruluşlarının kaderi tek bir şirketin inisiyatifine bırakılmamalıdır" dedi.

"MEDYA KURULUŞLARI İÇİN SANSÜR MEKANİZMASINA DÖNÜŞÜYOR"

Google’ın tek taraflı kararlarının yalnızca Türkiye’de değil, küresel çapta da tepki çektiğini belirten Yayman, medya kuruluşlarının bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Google’ın medya dünyasını yönlendirmesine izin vermeyeceklerini belirten Yayman "Google'ın aldığı tek taraflı kararlar, medya kuruluşlarını zor durumda bırakıyor ve bu durum artık tahammül sınırlarını aştı. Bağımsız ve yerel haber kaynakları dijitalde görünmez hale getirilirken, belirli medya kuruluşlarına ayrıcalık tanınmaktadır. Dijital platformların keyfi uygulamaları, medya kuruluşları için sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda doğrudan bir sansür mekanizmasına dönüşmektedir. Yayıncıların kendi kaderlerini belirleme hakkı ellerinden alınamaz." ifadelerini kullandı.

"GOOGLE ŞEFFAF OLMALI, REKABET ORTAMI KORUNMALI"

Komisyon Başkanı Yayman, Google’ın algoritma değişiklikleri konusunda daha şeffaf olması gerektiğini ve yayıncılara eşit fırsatlar sunması gerektiğini belirtti. Yayman, "Google, algoritma değişiklikleri konusunda şeffaf olmalı ve yayıncılara adil bir yaklaşım sergilemelidir. Rekabete aykırı uygulamalara son verilmeli, keşfet alanında her görüşten haber sitesine eşit fırsat tanınmalıdır.

Dijital platformlar, medya çeşitliliğini ve bağımsız haberciliği tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir. Google'ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceğiz. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu süreci yakından takip ediyor ve gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek" dedi.

Kaynak: AA