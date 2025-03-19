Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edilince Berna Laçin Ateş Püskürdü

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu. İptal kararının ardından, siyaset ve kamuoyunda tartışmalar devam ederken Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi ve sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Ünlü oyuncu Berna Laçin yaşanan gelişmelere tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

BERNA LAÇİN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü oyuncu Berna Laçin, X hesabından (Twitter) peş peşe yaptığı paylaşımlarla ateş püskürdü. Laçin'in tepki gösterdiği paylaşımlar kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Laçin'in paylaşımları şu şekilde...

“Bak öyle milyon lira ödeyip boşa para harcamayın üniversitelere, bugün var yarın yok.”

“Şartlar eşitlendi. İyi olan kazansın.”

“İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisansı da var.”

“Doğum belgesini de iptal edin, vatandaşlığını da alın olmayacak böyle.”