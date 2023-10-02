Soruşturma açılmıştı: 2020 yılında Osman Kavala için tahliye kararı veren hakime ne oldu?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 18 Şubat 2020’de Gezi yargılamasında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi bütün sanıklar için beraat kararı veren ve Osman Kavala’yı da tahliye eden hakime neler olduğunu yazdı.

Mahkeme başkanı Galip Mehmet Perk, iktidar yanlısı medyanın hedefi olmuş ve FETÖ'yle bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Terkoğlu, Perk'in 'FETÖ iltisaklı 200’ü aşkın kişiyle irtibatının olduğu, amcasının FETÖ üyeliğinden yargılandığı, gerçek adının Kalo olduğu ve adını değiştirdiği, Gezi kararından 15-20 gün önce sanıklara ceza vereceğini söylediği' gibi birçok iddiayla itibar suikastına uğradığını yazdı.

Terkoğlu, tahliye kararının ardından hakkında soruşturma başlatılan Perk ile ilgili detayları şöyle yazdı:

4 Nisan 2022’de, HSK’nin üç müfettişi, Gezi davasına beraat kararı veren başkan Galip Mehmet Perk, üyeler Ahmet Tarık Çifçioğlu ve Talip Ergen hakkındaki soruşturma raporunu tamamladı. Rapor, tam 193 sayfaydı.

Hemen şunu söyleyeyim...

Üç müfettiş hâkimlerle ilgili raporlarına şu kritik satırları yazmış: “(...) Etki altında karar verdikleri yönünde delil elde edilememiş(tir)...”

Yani HSK müfettişleri, beraat kararı veren hâkimlerin, baskı-tehdit-şantaj altında kalmadan karar verdiği kanaatine varmış.

HSK müfettişleri, başkan Galip Perk’in birlikte çalıştığı hâkim ve savcılardan üniversite yıllarındaki ev arkadaşlarına kadar 20 ayrı ifade almış, FETÖ bağlantısı bulamamış! Telefonunda Bylock aramış, bulamamış! Ankesörlü hattan aranıp aranmadığını araştırmış, bulamamış! Digiturk, Tivibu, Superonline’daki aboneliklerine bakarak FETÖ nedeniyle abonelikten çıkıp çıkmadığını araştırmış, bulamamış! Adalet bakanının kardeşinin FETÖ iltisaklı çıktığı yerde bir önemi var mı bilmem ama babasının amcasının torunu FETÖ bağlantılı çıkmış! Bir de KHK ile kapatılan bir üniversitede bir yıl yüksek lisans yaptığı anlaşılmış. HSK müfettişlerinin, derin bir araştırmasının ardından, Galip Perk, FETÖ iltisakı iddiasından aklamış.

Gelelim Galip Perk ve iki üye hâkim hakkında disiplin cezası istenmesine karar verilen diğer iki konuya...

Biri, “görevde kayıtsız kalmak” iddiasından ceza istenmiş. Müfettişler özetle demiş ki: Madem Gezi davası delillerini hukuka aykırı kabul ederek beraat kararı verdin, öyleyse yargılama boyunca neden bu delillerle insanları tutuklu yargılamaya devam ettin? Demek ki delilleri yeterince irdelememişsin.

İkincisi, sadece Galip Perk ile ilgili. Müfettişler tamamı yargı mensubu tam 10 tanık ile görüşmüş. Ortak bir kanaate varmış. Buna göre Perk, davada beraat kararı vermeden günler önce, meslektaşlarıyla dosya hakkında konuşmuş. Hatta Gezi davasında ceza vereceğini söylemiş. Ancak mahkeme günü bu kanaatini değiştirmiş. Kanaatini üçüncü kişilerle paylaşması yargı etiğine aykırı bulunmuş. Bu nedenle yer değiştirme cezası talep edilmiş. HSK 2. Dairesi, hâkimler hakkında henüz nihai bir karar vermese de rapor böyle.

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