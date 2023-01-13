Sinan Ateş cinayeti zanlılarından restoran baskını itirafı: 4 kişiyi yaralamışlar

11 Ekim 2022 akşamı saat 21.40’ta, Kocaeli Darıca’daki Çitari Balık’ta silahlı bir saldırı yaşandı. Kar maskeli kişiler, restoranda oturan kişilere defalarca ateş etti. Olayda, bir masadaki dört kişi yaralandı.

Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, olayla ilgili ifadesi alınan Doğukan Çep, restoran baskınında yanında bulunan isimlerden birinin Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı olduğunu anlattı.

Enes E. isimli bir kişinin, Ali Tosun’dan olan alacağı nedeni ile devreye girdiklerini söyleyen Çep "Naylon fatura işi yapan Ali Tosun, 'benim 100 milyon servetim var. O şahıslarla konumda haklıyım. Kimseye ödeme yapmam' dedi. Bu görüşme sonrası, Ali Tosun’u bu tavrından dolayı vurmaya karar verdik. Plan yaptık. Yaptığımız planı da bir hafta sonra faaliyete geçirdik...” şeklinde konuştu.

Çep, Turgut B.’nin birlikte yaşadığı Özbek asıllı bir kadını Tosun’un restoranına gönderdiklerini belirterek şöyle devam etti:

“Biz, Abdulkadir, Tuzla Aydınlı’da bulunan ofisinde kadından gelecek olan haberi bekledik. Bu sırada Çitari Balık’a giden kadın Turgut’u aradı. Ali Tosun’un iş yerinde olduğunu, hatta bu masada oturanların fotoğraflarını çekerek Turgut’a attı. Ben de Eray Özyağcı’yı arayarak aracı alıp gelmesini istedim. Eray Özyağcı’nın kullandığı mavi renkli Volvo marka araç ile hareket ettik. Bu araç bildiğim kadarı ile Bulgaristan plakalıydı...”

"FARKLI KİŞİLERİN YARALANDIĞINI ÖĞRENDİK"

Çep, söz konusu aracın sahte plakalı olduğunu vurgulayıp şunları söyledi:

“Aracı cadde üzerine park ettik. Araçtan Abdulkadir ile ben inerek restorana girdik. Bize atılan resimdeki masanın kalabalık olduğunu görünce, Ali Tosun’un da o masada olduğunu düşünerek dört erkek şahsın oturduğu masaya doğru 4-5 el ateş ettim. Ve çıkmak için kapıya yöneldiğimde Abdulkadir de hedef gözetmeksizin, restorandaki müşterilere doğru ve restoran camlarına doğru ateş etmeye başladı

Daha sonra ikimiz, park ettiğimiz araca doğru koşarak bindik. Bu sırada Abdulkadir tabancasına baktığında, kaçarken, şarjörünü düşürdüğünü söyledi. Ve biz hızla olay yerinde uzaklaştık. Abdulkadir’in Tuzla Aydınlı’daki ofisine gittik. Ali Tosun’un değil de farklı kişilerin yaralandığın öğrendik.”