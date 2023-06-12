Selçuk Mızraklı'nın yargılandığı davanın duruşması ertelendi

yerine kayyum atanan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın, yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

Selçuk Mızraklı'nın yargılandığı davanın duruşması ertelendi

"Terör" soruşturması kapsamında tutuklanan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınarak yerine kayyum atanan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çarptırıldığı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce usulden bozulmasının ardından yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mızraklı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı; avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaasında suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma ve saklanma şüphesi ve suçun alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına yönelik görüş bildirdi.

Mızraklı, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti. Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Mahkeme, sanık Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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