Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti

İtalyan resmi haber ajansı Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini açıkladı. Eski başbakan lösemi tedavisi görüyordu.

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Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti

İtalyan resmi haber ajansı Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İtalya’nın eski Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi’nin Milano’da tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi. Berlusconi, akciğer enfeksiyonu nedeniyle 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra lösemi tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

İtalya’da aynı zamanda medya patronu olan milyarder iş adamı Berlusconi, ilk kez başbakan olarak 1994’te göreve gelmiş ve 2011 yılına kadar dört İtalyan hükümetine başkanlık yapmıştı. Berlusconi, İtalya'nın en önemli kulüplerinden Milan'ın da başkanlığını üstlenmişti.

Silvio Berlusconi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003 yılında evlenen oğlu Bilal Erdoğan’ın nikah şahidi olmuştu.

 
 
 
 
 
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