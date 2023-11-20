Sedat Peker, Türkiye’ye döneceği iddiasına yanıt verdi

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu bilinen Sedat Peker, gazeteci Talat Atilla’nın iki ay içinde Türkiye’ye döneceği iddiasına yanıt verdi.

Peker, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Anlattığım birçok konunun son operasyonlarla doğruluğu kanıtlanıyor olsa da, çok istesem de şu an için Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Abu Dabi'de yaşadığım aile hayatı ruh dünyama iyi geldi. Ayrıca üniversiteyi tamamlamadan dönmeyi düşünmüyorum. Bu tip haberlerin hangi sebeple çıktığını anlayabilmiş değilim. Gerilimlerle dolu yaşadığımız üç sene çocuklarımı da ailemi de çok yordu. Yeni bir maceraya gerek görmüyorum.”