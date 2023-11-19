'Beşli çete' benzetmesi usta sanatçıyı kızdırdı: Erdal Erzincan'dan tepki

Gazeteci Enver Aysever'in 'beşli çete' yakıştırması yaptığı isimlerden Erdal Erzincan'dan tepki geldi.

'Beşli çete' benzetmesi usta sanatçıyı kızdırdı: Erdal Erzincan'dan tepki

Gazeteci Enver Aysever, YouTube'da yaptığı açıklamada "Diyorlar ki, İBB konserlerinin Arif Sağ, Tolga Sağ, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan ve Muharrem Temiz'den oluşan beş kişilik ekibe verilmesi niye? Dilim varsa beşli çete diyeceğim, demiyorum." ifadelerini kullandı. Sanatçı Erdal Erzincan'dan Aysever'e tepki geldi.

Erzincan, X hesabından yaptığı paylaşımda, bir konser videosunu paylaşarak, "Korkmayın bu konseri İbb düzenlemedi. Rahat olun bir daha Ibb de konser vermeyeceğim." diye yazdı. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Erzincan, "İBB de verdiğim birkaç konser sebebiyle 5'li çete suçlamasıyla karşı karşıya kaldım. Tepkim uğradığım bu haksızlıktan ötürüdür. Zira İBB, sanat severlere hizmet götürürken, bana ihtiyaç duyduğu için o konserlerde yer aldım. Lütfen mevzuyu oraya buraya çekmeyin." ifadelerine yer verdi.

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