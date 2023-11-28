Seçil Erzan'ın dolandırdığı İbrahim Çağlar'ın ifadesi ortaya çıktı: "Fatih Terim'i aramak istedim, engel oldu"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin, Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu.

T24'ten İlhan Çelik'in haberine göre, savcılığa şikâyetçi olan isimlerin iddianamede yer alan ifadelerinde; şüpheli Seçil Erzan'ın kendilerine yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve yine kamuoyunda tanınmış Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek para yatırmaya ikna ettiği belirtildi.

Müştekilerden iş insanı İsmail İbrahim Çağlar, ifadesinde Seçil Erzan'ın kendisini nasıl kandırdığını ve hangi yolla söz konusu fona para vermesini sağladığını anlattı. Çağlar, Erzan'ın kendisine "Fatih Terim en önemli müşterim, bu fondan 20 milyon dolar kâr etti" dediğini aktarırken, birçok Gatasaraylının, ünlü futbolcunun da fondan yararlandıklarını söylediğini ifade etti.

İşte iş insanı İsmail İbrahim Çağlar'ın ifadesinin tamamı:

"'FATİH TERİM 20 MİLYON DOLAR KÂR ETTİ' DEDİ, FONU 'FATİH TERİM FONU' OLARAK ANDIĞINI SÖYLEDİ"

"Şüpheli Seçil Erzan, bundan kısa bir süre öncesine kadar, Denizbank A.Ş.'nin Levent Büyükdere Şubesi'nde müdür olarak görev yapmaktaydı. İşyerim söz konusu şubeye çok yakın bir mesafede bulunmaktadır. Bankanın da eski bir müşterisiyim. Yukarıda bahsettiğim mümessillik işimi devrederken aldığım meblağı yabancı bir ortakla Türkiye'deki işimi büyütmek için İsviçre'deki hesabımdan Türkiye'ye getirmeye karar verdiğimde pek çok bankayla görüştüm, bu arada Denizbank ile de temas kurdum. Geçtiğimiz mart ayında yurtdışından gelecek bu meblağın transferiyle ilgili olarak kendisiyle görüşmeye gittiğimde ilk defa yüz yüze tanıştık. Seçil Erzan, para transferini kolaylıkla halledebileceklerini söyledikten sonra gelen parayı nasıl değerlendireceğimi sordu. Bana, eğer kenarda duran, kullanmadığım bir meblağ varsa Bankanın çok yüksek kazançlı kapalı/gizli bir fonunun olduğunu, buradan çok yüksek bir getiri elde edebileceğimi, Galatasaray takımının eski teknik direktörü Fatih Terim'in en önemli müşterisi olduğunu, 10-15 yıldır çalıştıklarını, bu fondan Fatih Hoca'nın 20 milyon dolar kar elde ettiğini, hatta fonu 'FATİH TERİM FONU' olarak andığını, ayrıca pek çok Galatasaraylının, ünlü futbolcunun ve tanınmış ismin de yine bu fondan yararlandıklarını... söyledi"

"FATİH TERİM'İ ARAMAK İSTEDİM, DOĞRU OLMAYACAĞINI İLERİ SÜRDÜ"

"Ben başlangıçta aman bu forex gibi kaldıraçlı işlem falan olmasın, istemem o tip riskli işlere girmek... Diyerek mesafeli davrandım. Hatta, hemen o sırada Fatih Terim'i aramak istedim. Ancak, şüpheli bunun kesinlikle bir forex işlemi olmadığını, bankanın yüksek mevduatı olan özel müşterilere yönelik kapalı bir fonu olduğunu, söz konusu kapalı ve gizli fondaki meblağların haricen takibinin de mümkün olmadığını, Fatih Hoca'nın da gizli/kapalı bir hesapla ilgili olarak bu şekilde aranmaktan rahatsız olacağını, bu sebeple aramamın doğru olmayacağını ileri sürdü.

"ERZAN, MART AYINDA 3 MİLYON DOLAR YATIRABİLECEĞİNİ SÖYLEYEN ÇAĞLAR'A MAYIS AYINDA 3,5 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPACAĞINI SÖYLEMİŞ"

Sonuç olarak, şüpheliye, yurtdışındaki şirketimin satışından kaynaklı 3 milyon dolar kadar bir paramın olduğunu, bu meblağın mart ayının ikinci haftası Türkiye'ye geleceğini, bununla fona giriş yapabileceğimi söyledim ve getirimin ne kadar olacağını sordum. Şüpheli, eğer 3 milyon dolar yatırırsam mayıs ayında bana 3 milyon 500 bin dolar ödeme yapılabileceğini söyledi. Bu görüşmenin Denizbank A.Ş. Büyükdere Şubesi'nde şube müdürünün odasında gerçekleştiğini önemle ifade etmek isterim. Bu süreçte, Seçil Erzan'la bankada bu konuyla ilgili olarak, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 10 kez, belki daha da fazla görüştük. Netice itibariyle, bu fona katılmaya karar verdim.

"PARAYI BİZZAT ALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ, YADIRGAMADIM; YÜKSEK MEBLAĞLI İŞ YAPAN MÜŞTERİLERE BANKALAR HER ZAMAN DAHA FARKLI MUAMELE YAPARLAR"

Söz konusu meblağı bankaya yatırmak için sözleştiğimiz 13.03.2023 tarihinde kayınpederimin cenazesi nedeniyle işyerimde olamadım. Şüpheliye acil bir işim çıktığını, parayı ancak ertesi gün yatırabileceğimi söyledim. Fakat şüpheli, ertelemeye gerek bulunmadığını, zaten çok yakın olduğumuzu, meblağı bizzat da alabileceğini ifade etti, hatta parayı genel müdürlüğe teslim edeceğini ve buradan da alacağı evrakı daha sonra bana teslim edeceğini söyledi. Açıkçası bu durumu çok da yadırgamadım, çünkü, yüksek meblağlı iş yapan müşterilere bankalar her zaman daha farklı muamele yaparlar, birtakım formalitelerin daha sonra yerine getirilmesine tolerans gösterirler. Bu nedenle ben de itiraz etmedim ve sekreterime talimat vereceğimi, kendisinden 2.910.000 USD'yi gün içinde teslim alabileceğini söyledim.

ERZAN, ÇAĞLAR'IN PARASINI NASIL TESLİM ALDI?

"Seçil Erzan, 13.03.2023 tarihinde, ofisimin önüne bir araçla gelmiş ve sekreterim aşağıya inerek 2 milyon 910 bin doları bir çanta içerisinde şüpheliye teslim etmiştir. Sekreterimden aldığım bilgiye göre, üzerinde ince giysiler ve kısa etek bulunan şüphelinin yanında kendisine yardımcı olmak üzere gelen 35 yaşlarında, 1.65 boylarında bir kadın daha varmış. Bu durum, Gayrettepe/Esentepe metro durağındaki asansörlerin Mobese kamera kayıtlarıyla da tespit edilebilir. Sekreterim 16.20'de beni arayarak parayı teslim ettiğini haber vermiştir. Mobese kayıtları, sekreterimin tanıklığı vb. deliller bir yara, bizatihi Denizbank A.Ş.'nin yazıları ve dekontları da söz konusu meblağın benden teslim alınarak Denizbank bünyesine girdiğini teyit etmektedir. Denizbank A.Ş. antetli, Seçil Erzan'ın ve bir banka yetkilisinin daha imzasını taşıyan, karekodlu, 08/20F-YTÜ-014 A 2.4 sayı numarası olan 13.03.2023 tarihli belge de bu meblağın tarafımdan alınarak Banka'da 59408649795352 no.lu hesaba 13.03.2023 tarihinde yatırıldığını ortaya koymaktadır."

"ŞUBEDE ZİYARET ETTİM, ŞÜPHELİ 3 MİLYON 500 BİN DOLAR TAHSİL EDECEĞİNİ BELİRTEN DENİZBANK A.Ş. ANTETLİ BELGE VERDİ"

Söz konusu belgenin bir örneğini Savcılığa sunmuştum. 13.03.2023 tarihli yazıdaki meblağla sekreterimden alınan meblağ arasında 15 bin dolarlık bir fark bulunması, ayrıca faiz oranının da bana ifade edilenden düşük olması nedeniyle şüpheli Seçil Erzan'ı yine bankada müdüriyet odasında 16.03.2023 tarihinde ziyaret ettim, parayı teslim ettiğim günle bu tarih arasında da yine Şube'de defalarca görüştük. Ayın 16'sında şüpheli benden özür diledi, anılan tarihte çok yoğun olması nedeniyle hata olduğunu ayrıca sistemden kaynaklanan bir sorun yaşanmış olabileceğini ifade etti ve aynı tarihte bana, 24.05.2023 tarihinde 3 milyon 500 bin dolar tahsil edeceğimi belirten Denizbank A.Ş. antetli ve bizzat önümde imzaladığı 16.03.2023 tarihli belgeyi verdi. Söz konusu ıslak imzalı belgede bakiyem, vade tarihim, vade tarihinde tahsil edeceğim meblağ ve ISIN Kodu (WY004XX2482) da bulunmaktadır ki, bu kod uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası anlamına gelmektedir. Söz konusu belgenin kasada sakladığım aslını da Sayın Savcımıza emrettiği zaman teslim etmeye hazır olduğumu ifade etmek isterim.

Denizbank A.Ş.'nin Şube Müdürüyle bizzat makamında yaptığım bu işlemlerden dolayı açıkçası bir kuşkuya kapılmadım. Şirketimizle ilgili çok yüksek montanlı işlemleri günlük faaliyetimiz içinde bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bu sebeple ben belirttiğim belgeyi de aldıktan sonra, vade tarihinin gelmesini beklemeye başladım.

"DİKKATİMİ ÇEKEN HUSUS, ŞÜPHELİNİN KÜÇÜK BİR MEBLAĞ İÇİN BENİ DEFALARCA ARAMASI OLMUŞTU"

Bu süreçte ilk dikkatimi çeken husus, Şüphelinin sohbetlerimiz sırasında haberdar olduğu yurt dışındaki küçük bir meblağ için beni defalarca araması olmuştu. Böylesine ciddi bir fonla uğraşan bir bankacının, hakikaten düşük bir meblağ için bu kadar uğraşmasını tuhaf bulmuştum ancak kendisinin hırsına bağlamıştım bu durumu. Bundan çok kısa bir süre önce bazı dedikodular duydum, bunun üzerine Seçil Erzan'ı aradım ancak ya kendisi telefonlarıma çıkmadı ya da telefonlarıma bakmadı. Dolayısıyla, Seçil Erzan'a ulaşamadım. Hemen sonrasında gazetelerde konuyla ilgili haberi duyduktan sonra kendisine neden ulaşamadığımı anladım; Seçil Erzan, benim gibi pek çok kişinin parasını zimmetine geçirdiği için tutuklanmıştı.

"BANKAYA HESAP BİLGİLERİMİ ÖĞRENMEK İÇİN İHTARNAME ÇEKTİM, BANKA İNKÂR ETTİ"

Bunun üzerine bankaya bir ihtarname çekerek hesap bilgilerimi öğrenmek istemiş isem de bana yine bilgi verilmedi, daha sonra yatırdığım paranın vadesinde ödenmesi için yeniden ihtarname çektim, sonuç olarak Banka benden teslim aldığı meblağı inkar eden bir ihtarname gönderdi. Sonuç olarak, Seçil Erzan, beni; bankanın adını, bankadaki konumunu dolayısıyla, benim Denizbank A.Ş.'ye olan güvenimi kullanarak dolandırmıştır, paramı zimmetine geçirmiştir.

"10-15 YILDIR BU FONU İŞLETTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ; BU ŞEKİLDE ÇALIŞMANIN ÖZEL BİR HİMAYE GÖRMEDEN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Şunu da önemle ifade etmek isterim ki, ben, şüphelinin bu eylemi yalnız başına yapmadığı kanaatindeyim. Şüpheli benimle yaptığı konuşmada 10-15 yıldır bu fonu işlettiğini iddia etmişti. Bir banka çalışanının yıllar boyunca bu şekilde çalışması ve bu çalışma biçiminin üst makamlarca anlaşılmaması ve hatta bu şekilde çalışmanın özel bir himaye görmeden gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. Bir banka müdürünün elinde para dolu çantalarla, valizlerle bankaya girip çıkması dahi tek başına şüpheli bir harekettir, bankanın üst yönetimini harekete geçirmelidir. Şüpheli bu ve benzeri şüpheli hareketli yıllarca sürdürebilmiştir.

"Adeta paralel bankacılık yapmasına göz yuman yöneticilerin de cezalandırılmasını talep etmekteyim"

Bu sebeple, kendisine banka içinden veya dışından yardımcı olan kişi veya kişilerin de araştırılarak tespit edilmesini, şüphelinin yıllardır gözlerinin önünde bu çalışma biçimini sürdürmesine izin veren, adeta paralel bankacılık yapmasına göz yuman, bu suretle banka müşterilerinin kolaylıkla güven duymasına neden olan yöneticilerin de cezalandırılmalarını talep etmekteyim.

"DENİZBANK A.Ş.'NİN GENEL MÜDÜRÜ VE ÜST DÜZEY YÖNETİMİ ŞÜPHELİ ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI KURMUŞLAR"

Sürecin son aşamasında, diğer mağdurlardan da aldığım bilgiye ve duyumlarıma göre, Denizbank A.Ş.'nin Genel Müdürü ve üst düzey yönetimi şüpheli üzerinde büyük baskı kurmuşlar. Gerçekten, olay açığa çıktıktan sonra Bankanın Bölce Müdürü Sermin Hanım kendisini memleketi olan Çorlu'daki evinde bulmuş ve Genel Müdürlüğe gelmeye ikna etmiş; önce şüphelinin Göktürk'teki evine gitmişler, defterlerini/kayıtlarını almışlar ve daha sonra şüpheli ile Genel Müdürlüğe geçmişler. Duyduğuma göre, bu sırada Genel Müdür Hakan Ateş, Sermin Hanım ve bir Genel Müdür Yardımcısı birtakım müştekilerle banka dışında yapılan bir toplantıda elinde belge olanlara ödeme yapılacağı sözünü vermiş. Banka'da şüpheliden kimlere ne kadar para verildiği sorulmuş, şüpheli de el yazısı ile bir liste düzenlemiş. Bu listede benim bankaya 2.925.000 USD yatırdığım ifade edilmektedir.

"ŞÜPHELİYİ ANLADIĞIM KADARIYLA 2 VEYA 3 GÜN ZORLA ALIKOYMUŞLAR. BU SÜREÇTE DELİLLERİN KARARTILMIŞ OLMASINDAN ENDİŞE ETMEKTEYİM"

Bu süreçte yine mağdurlardan duyduğum kadarıyla şüpheliyi anladığım kadarıyla 2 veya 3 gün zorla alıkoymuşlar. Bu süreçte delillerin karartılmış olmasından endişe etmekteyim. Endişem odur ki, şüpheli kendisine yapılan baskılardan dolayı bankayı sorumluluktan kurtarmaya yönelik birtakım beyanlarda bulunmuş olabilir. Bu sebeple delilleri gizleyen, karartan, tahrif edenler varsa, bu kişilerden de ayrıca şikayetçiyim. Ben Seçil Erzan isimli şahsa 2.910.000 USD tutarında parayı sekreterim Sanem Oktay aracılığı ile ofisimde teslim ettim Ofisimde teslim edilmesinin nedeni ise kayınpederimin vefat etmesinden dolayı işlerimin yoğun olması ve parayı ertesi gün teslim etmek istediğimde, Seçil Erzan isimli şahıs ise bana “parayı bu gün almam lazım fona para yatırmamız için son gün bu gün, ben gelip sizden alıyım parayı” dediği için ofisimde sekreterim teslim etmiştir. Ben elden para teslim etmedim. Bahse konu kaşeli evrakı da para teslim ettikten sonra hatırlamadığım bir tarihte Deniz Bank Levent Şubesinde Seçil Erzan'ın odasında aldım."

SAVCILIK DEĞERLENDİRMESİ

“Şüpheli Seçil Erzan'ın, müşteki İsmail İbrahim Çağlar'a çok yüksek kazançlı kapalı/gizli bir fonunun olduğunu, buradan çok yüksek bir getiri elde edebileceğimi, Fatih Terim'in en önemli müşterisi olduğunu, bu fondan Fatih Hoca'nın 20 milyon dolar kar elde ettiğini, hatta fonu 'FATİH TERİM FONU' olarak andığını söyleyerek kandırdığı ve müştekiden 2,910.000 USD'yi alarak dolandırdığı, akabinde şüpheli Seçil Erzan'ın iki adet Denizbank kaşesi ile yine Denizbank bünyesinde müdür yardımcısı olarak çalışan Asiye Öztürk ile birlikte imzaladıkları sahte belgeleri oluşturup müştekiye verdiği, Seçil Erzan'ın alınan ifadesinde müşteki İsmail İbrahim Çağlar'a fon vaadinde bulunduğunu ikrar ettiği bu haliyle şüpheliler Seçil Erzan ve Asiye Öztürk'ün başından itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle müştekiden 2.910.000 USD alarak dolandırdığı ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediği anlaşılmıştır”