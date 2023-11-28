İsmail Saymaz paylaştı: Dilan Polat cezaevinden mektup gönderdi

Gazeteci İsmail Saymaz, cezaevine avukatları aracılığıyla soru gönderdiği Dilan Polat'ın kendisine yolladığı mektubu paylaştı.

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İsmail Saymaz paylaştı: Dilan Polat cezaevinden mektup gönderdi

Dilan Polat'tan tutuklandıktan günler sonra yeni bir açıklama geldi. Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan ve geçen hafta Çorlu Cezaevi'ndeki eşi Engin Polat'ı arayarak intihar etmek istediğini belirten Polat, aynı gün avukatlarıyla görüşmüştü.

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Yaşanan süreç baştan sonra Türkiye gündemini meşgul ederken, Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz, Dilan Polat'a avukatları aracılığıyla sorular gönderdi. Polat'tan ise Saymaz'a tek sayfalık mektup geldi.

Saymaz'ın sorduğu sorulara yanıt vermeyen Polat, daha sonra geniş bir mektup daha yazacağını belirtti.

İsmail Saymaz paylaştı: Dilan Polat cezaevinden mektup gönderdi - Resim : 2

Dilan Polat'ın Saymaz'a gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Avukatım Hüseyin ağabey ile göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamı ile cevaplandıramıyorum. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile için haberdar değilim zaten.Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayama gücü veriyor.

Dışarıdaki hayatımda buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum."

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