Fatih Terim ve Hakan Ateş'in adı iddianamede yok: "Patronlar ve imparatorlar faniler gibi adil yargılanmazlar"

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, futbol dünyasının yıldız isimlerinin geçtiği fon dolandırıcılığı davasında sanıklardan ikisinin Denizbank yöneticisi, müştekilerden üçünün Fatih Terim'in kızı, damadı ve yeğeni olduğunu belirterek, "Peki bütün bunlara rağmen bu davada kim yok dersiniz? Fatih Terim ve Denizbank. Adıyla insanların dolandırıldığı iki isim Fatih Terim ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş bu davanın hiçbir yerinde yoklar.

Banka Müdürü Seçil Erzan ve şube müdür yardımcısıyla birlikte bankayla ilgisiz dört kişinin içinde olduğu altı sanık arasında da, müşteki olan 16 kişi arasında da yoklar. Hatta daha da ilginci adları kullanılarak yapılan dolandırıcılığın iddianamesinde ifadeleri bile yok" diye yazdı.

İddianamenin her satırında Fatih Terim ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in olduğunu kaydeden Oğur, "Futbolcular, ağızbirliği yapmış gibi fona Fatih Terim değil, Hakan Ateş’in adına güvenerek girdiklerini söylemişler. Yani Fatih Terim’i soruşturmanın dışında tutmaya çalışmışlar. Hakan Ateş kaynaklı haberlerde ise oklar Fatih Terim’i gösteriyor.

Ama savcılık Fatih Terim ve Hakan Ateş’e dokunmadan bir iddianame yazmayı başarmış. BDDK aldığı kararla Denizbank’ı bu gayya kuyusundan çekip kurtarmış. Ne de olsa biri yılların patronu, diğeri de yılların imparatoru. Patronlar ve imparatorlar faniler gibi adil yargılanmazlar" ifadelerini kullandı.

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