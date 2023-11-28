Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı

Bu not şöyle: Sevgili Seçil, sevgili Candaş. Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz ki teşekkür etme için cümle kurmakta zorlanıyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş. En ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler

Fulya – Fatih.