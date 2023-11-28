Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı
Türkiye'yi sarsan dolandırıcılık davasında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı.
'Fatih Terim Fonu' adını verdiği bir fonla onlarca kişiyi yaklaşık 45 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi'nin eski müdürü Seçil Erzan'ın dava dosyasındaki yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Fatih Terim'le tanışıklığı uzun yıllara dayanan, Terim'in bankacısı olan Seçil Erzan'ın deneyimli teknik adamla aynı zamanda aile dostu olduğu ifade ediliyor. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Fatih Terim'in Seçil Erzan'a bir not yazdı.
Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz, Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı notu köşesine taşıdı. Yazının ilgili bölümü şöyle:
"Fatih Terim, 'İlgimin olmadığı davaya beni karıştırmaya çalışıyorlar. Ne alacağım var ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olun' dedi.
Ancak Terim, Erzan'la ilişkisi hakkında ayrıntı vermedi. Halbuki soruşturma dosyasına giren dokümanlar ve görseller Terim'le Erzan arasında dostluk olduğunu gösteriyor.
Örneğin Erzan, yakın arkadaşı Nazlı Can'a Terim'le çekilen iki ayrı fotoğrafını 7 Ağustos ve 18 Eylül 2022'de gönderdi.
Fatih ve Fulya Terim, geçen yaz Erzan'ın Bozcaada'daki evine yemeğe geldi. Terim çifti, buluşmadan sonra Erzan'a ve nişanlısı Candaş Gürol'a not bıraktı.
Bu not şöyle: Sevgili Seçil, sevgili Candaş. Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz ki teşekkür etme için cümle kurmakta zorlanıyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş. En ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler
Fulya – Fatih.