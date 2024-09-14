Savaş Koşullarından Vatan Evlatlarının Kumanyasında Neler Olacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik için besleme desteği yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, savaş şartları ve olağanüstü durumlarda besleme desteğine ilişkin yönetmeliği güncelledi. 1 Mart 2008’de yayımlanan mevcut yönetmeliğin Ek-1 maddesinde yapılan değişiklikler, yeni erzak dağıtım tablosuyla birlikte Resmî Gazete’de yayımlandı.

SAVAŞ VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA GIDA DAĞITIMI

Yönetmelik değişikliği, savaş ve olağanüstü durumlarda TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeline verilecek gıdaların miktar ve türlerini detaylandırıyor. İki günlük kıta yükü demirbaş erzak tablosuna göre, birinci ve ikinci günün sabah, öğle ve akşam öğünlerinde verilecek gıdalar şu şekilde belirlendi:

SABAH ÖĞÜNÜ

İki gün boyunca sabah öğünlerinde personele unlu mamuller verilmesi öngörülüyor. Birinci ve ikinci günün her sabahında 500 gram unlu mamul dağıtılacak. Bu öğünde ayrıca, 1 adet yenmeye hazır etli gıda (200 gram) yer alacak. Aynı zamanda 1 adet yenmeye hazır bitkisel sıvı yağlı gıda (200 gram) ve 1 adet yenmeye hazır tatlı (100 gram) da sabah öğününe dahil edilecek.

ÖĞLE ÖĞÜNÜ

Öğle öğünlerinde de unlu mamul 500 gram olacak şekilde belirlenmiş. Bunun yanı sıra, öğlen yemeklerinde de 1 adet yenmeye hazır etli gıda (200 gram) ve 1 adet bitkisel sıvı yağlı gıda verilecek. Öğlen tatlı ihtiyacı ise 3 adet yenmeye hazır tatlı (100 gram) ile karşılanacak. Ayrıca, elektrolit destek ürünü olarak 2 adet ürün yer alacak.

AKŞAM ÖĞÜNÜ

Akşam öğünlerinde ise unlu mamuller 200 gram olacak. Aynı zamanda 1 adet yenmeye hazır etli gıda, 1 adet bitkisel sıvı yağlı gıda ve 1 adet yenmeye hazır tatlı dağıtılacak. Elektrolit destek ürünü olarak 1 adet ürün, su temizleme tabletleriyle birlikte verilecek.

SU VE ELEKTROLİT DESTEK ÜRÜNLERİ

Yönetmelikte su ihtiyacı da detaylandırılıyor. Günde 3 litre su tüketimi öngörülürken, suyun temizlenmesi için su temizleme tabletlerinin kullanılması gerektiği belirtiliyor. İki gün boyunca uygun zamanlarda elektrolit destek ürünleri dağıtılacak.

Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdi. Bu düzenlemenin hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütecek.