Saatlerce Yolculuk Tarih Oluyor: Antalya-Alanya Arası 36 Dakikaya Düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde yüzde 30 fiziki ilerleme sağlandığını açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla 2,5 saat süren ulaşım süresinin 36 dakikaya ineceği, yıllık toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağı belirtildi.

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Saatlerce Yolculuk Tarih Oluyor: Antalya-Alanya Arası 36 Dakikaya Düşecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Antalya-Alanya Otoyolu Projesi hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, otoyolun Antalya ile Alanya arasındaki artan ulaşım ihtiyacını karşılayacağını belirterek, projenin tamamlanmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye daha hızlı ulaşabileceğini söyledi.

122 KİLOMETRELİK OTOYOLUN GÜZERGAHI BELLİ OLDU

Toplam 122 kilometre uzunluğunda planlanan otoyolun 84 kilometresi ana gövdeden, 38 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşacak. Ana gövde her iki yönde üçer şeritli olarak inşa edilecek. Bağlantı yollarında ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şerit bulunacak. Uraloğlu, güzergahın Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sonlanacağını ifade etti. Projede Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere 7 kavşak yer alıyor.

Saatlerce Yolculuk Tarih Oluyor: Antalya-Alanya Arası 36 Dakikaya Düşecek - Resim : 1

5 TÜNEL VE 16 VİYADÜK YER ALACAK

Otoyol projesinde toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ile 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük bulunuyor. Sahadaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, 2 tünelde kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını, bu tünellerde nihai beton imalatlarının sürdüğünü belirtti. Diğer 3 tünelde ise kazı ve destekleme çalışmalarının devam ettiğini aktardı. 16 viyadüğün 15'inde fore kazık, temel kazısı, donatı ve beton çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, ayrıca 14 altgeçit, 5 üstgeçit, 6 köprü ve 47 menfezde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Projede genel fiziki ilerlemenin yüzde 30 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Saatlerce Yolculuk Tarih Oluyor: Antalya-Alanya Arası 36 Dakikaya Düşecek - Resim : 2

2,5 SAATLİK YOLCULUK 36 DAKİKAYA İNECEK

Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhta yaklaşık 2,5 saat süren ulaşımın 36 dakikaya düşmesi bekleniyor.

Saatlerce Yolculuk Tarih Oluyor: Antalya-Alanya Arası 36 Dakikaya Düşecek - Resim : 3

24 MİLYARA YAKIN TASARRUF SAĞLANACAK

Uraloğlu, proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası yakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar liralık tasarruf sağlanacağını belirtti. Otoyolun ayrıca yıllık karbon salınımını 47 bin ton azaltacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Antalya Alanya
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