12 Ülkeden Kaçış Bitti: Kırmızı Bültenli 16 ve Ulusal Seviyede Aranan 44 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlunun farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakanlık, yurt dışına kaçan ve hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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12 Ülkeden Kaçış Bitti: Kırmızı Bültenli 16 ve Ulusal Seviyede Aranan 44 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 suçlunun farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Gürcistan'dan 43, Yunanistan'dan 5, Almanya'dan 2, Birleşik Krallık'tan 2, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan aranan toplam 60 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlandı.

60 ARANAN ŞAHIS TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 şüpheli ile ulusal seviyede aranan 44 şüphelinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı, çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordinasyonuyla yürütüldüğünü açıkladı.

12 Ülkeden Kaçış Bitti: Kırmızı Bültenli 16 ve Ulusal Seviyede Aranan 44 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Resim : 1

YURT DIŞINA KAÇANLARIN İZİ SÜRÜLDÜ

Açıklamada, haklarında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan şahısların izlerinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sonucunda yakalanan kişilerin Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı, hiçbir suçlunun yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyeceğini vurgulayarak, kırmızı bültenle veya ulusal seviyede aranan kişilerin Türkiye'ye getirilmeye devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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