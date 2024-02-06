Prof. Dr. Demirtaş: Bir yıl önce bugün hayatım bir daha geri dönmemek üzere değişti

Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, 6 Şubat depremleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Demirtaş: Bir yıl önce bugün hayatım bir daha geri dönmemek üzere değişti

Finans profesörü Özgür Demirtaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümünde duygu ve düşüncülerini anlatan paylaşım yaptı. Demirtaş, Onca giden canı kim geri getirecek? Onca çekilen acıyı kim dindirecek? O kâbusu kim unutturacak?'' dedi.

Demirtaş'ın açklaması şu şekilde:

''Bir yıl önce bugün benim hayatım bir daha geri dönmemek üzere değişti. Yaşadığım ve hissettiğim acının tarifi yok. Uykusuz geçen 144 saatte: duyduklarımı, gördüklerimi, yaşadıklarımı, hayatını kurtardıklarımı, hayatını kurtaramadıklarımı, ASLA unutmayacağım.

Onca giden canı kim geri getirecek? Onca çekilen acıyı kim dindirecek? O kâbusu kim unutturacak?''

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