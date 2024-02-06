Prof. Dr. Demirtaş: Bir yıl önce bugün hayatım bir daha geri dönmemek üzere değişti
Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, 6 Şubat depremleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
Finans profesörü Özgür Demirtaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümünde duygu ve düşüncülerini anlatan paylaşım yaptı. Demirtaş, Onca giden canı kim geri getirecek? Onca çekilen acıyı kim dindirecek? O kâbusu kim unutturacak?'' dedi.
Demirtaş'ın açklaması şu şekilde:
''Bir yıl önce bugün benim hayatım bir daha geri dönmemek üzere değişti. Yaşadığım ve hissettiğim acının tarifi yok. Uykusuz geçen 144 saatte: duyduklarımı, gördüklerimi, yaşadıklarımı, hayatını kurtardıklarımı, hayatını kurtaramadıklarımı, ASLA unutmayacağım.
Onca giden canı kim geri getirecek? Onca çekilen acıyı kim dindirecek? O kâbusu kim unutturacak?''