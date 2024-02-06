1 milyon 240 bin imza toplandı: 1 yılda depremle ilgili 1224 kampanya başlatıldı

İmza kampanyaları ile halkın değişim taleplerini dile getirdiği Change.org Türkiye platformu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından halkın depremle ilgili taleplerine ayna tutmak için, başlatılan kampanyalar ve atılan imzalarla ilgili bilgileri paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre geçtiğimiz bir yılda depremle ilgili 1224 kampanya başlatılırken, kampanyalara toplam 1 milyon 240 bin imza atıldı.

EN ÇOK İMZA ALAN 3 TALEP

Deprem bölgesine ücretsiz ilaç

En fazla imza 7 Şubat 2023’te başlatılan ve deprem bölgesine ücretsiz ilaç ve medikal malzeme tedariği yapılmasını talep eden kampanyaya atıldı. Change.org’un diğer ülkelerdeki ofislerinin de destek vermesiyle kampanya farklı dillere çevrilerek 11 ülkede yayınlandı ve toplam 412.106 imzaya ulaştı. Kampanyanın ardından Türkiye Eczacılar Birliği ve çok sayıda ilaç firması, deprem bölgesine desteğini açıkladı.

Üniversiteler yüz yüze eğitime devam etsin

En fazla imzalanan ikinci kampanya ise, depremin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilerek KYK yurtlarının depremden etkilenenlere tahsis edilmesi üzerine eğitim haklarını geri isteyen öğrencilerin sesini duyurmak için başlattığı “Üniversiteme dokunma” kampanyası oldu. Serra Başol tarafından başlatılan kampanya 300 bine yakın imzayla desteklendi ve online eğitim kararı iptal edildi.

Sorumlular yargılansın, cezalandırılsın

Yıkılan binaların sorumluların yargılanması ve ceza alması talebiyle Sibel Asna tarafından başlatılan “Yıkılan Binaların Müteahhitleri ve Binalara Ruhsat Verenler Yargılansın” başlıklı kampanyası ise 72 bin imza ile deprem konusunda en çok destek alan 3. Kampanya oldu. Kampanyasında Asna “Hastane binalarının, devlet kurumlarının, okulların, otellerin, havaalanının yıkılmış olması sizce kabul edilebilir bir durum mu? Sadece 1 yıllık olan ve deprem yönetmeliğine uygun diye reklamı yapılan binaların toza dönüşmesinin hesabını kim verecek? ” diyerek sürdürülebilir afet yönetimi için adımlar atılmasını istedi.

Deprem konusundaki diğer ihtiyaçlar

Depremzedelere yardım için seferberlik ilan edilmesi, refakatsiz çocukların takibi, bölgede yaşayanların telefon, elektrik, su, doğalgaz fatura borçlarının iptali gibi konular bölgeye destek için öne çıkarken bağışların şeffaf şekilde harcanması gündemdeki diğer önemli bir kampanyaydı. Tüm yaşananlardan ders çıkarılarak tekrar yaşanmaması için başlatılan “Deprem, Sel ve Tüm Afetlere Dirençli Kentler” talepli kampanya da 29 bine yakın imza ile halkın bundan sonrası için en önemli beklentilerinden birine ses oldu.

En fazla imzalanan ilk 10 kampanya şu şekildeydi:

İlaç tıbbi cihaz ve medikal malzeme firmaları acilen bölgeye ÜCRETSİZ malzeme göndermeli. 412.108 imza

ÜNİVERSİTEME DOKUNMA #marttayuzyuze #üniversitemedokunma 293.575 imza

Depremde Yıkılan Binaların Müteahhitleri ve Binalara Ruhsat Verenler Yargılansın 72.275 imza

Depremzedelere Yardım için ULUSAL #Seferberlik İlan Edilsin 54.390 imza

Depremde Mahsur Kalan Hayvanları Çıkarmadan Binaları Yıkmayın! 49.816 imza

Depremde refakatçisiz kalan çocukların takipleri şeffaf yürütülsün 45.960 imza

Afet Bölgesi’nde Tüm Ödemeler İptal Edilsin 38.912 imza

Borsa İstanbul İşlemleri İptal Edilsin 31.043 imza

Tüm Toplanan Bağışlar Şeffaf Olarak Harcansın! AFAD'ın sitesinde faturalar yayınlansın! 29.217

Deprem, Sel ve Tüm Afetlere Dirençli Kentler için Hemen Harekete Geçilmeli 28.861 imza

