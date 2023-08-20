Prof. Ahmet Ercan’dan Marmara depremi yorumu: "Beklediğim odakta ancak..."

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün Marmaraereğlisi’nde meydana gelen depremi yorumladı. Ercan, “Ana deprem öncüsü değil. Abartılmasına şaşıyorum” dedi.

Prof. Dr. Ercan, sürekli deprem korkusu pompalanmasını da eleştirdi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Dün kuzey-batı Marmara'da, çok ileride M7,2 beklediğim 5 km derindeki odakta 17.59'da M3,9 büyüklüğünde bir depremcik oldu. Jeofizik bakımından bize bilgi veriyor. Ancak ana deprem öncüsü değil. Abartılmasına şaşıyorum. Sürekli deprem korkusu pompalamak halkın ruh sağlığını bozar.”