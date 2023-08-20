Ahmet Hakan: AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının kim olacağı sorusuna yanıt aradı.

AKP'nin İstanbul adayının temel özelliklerine odaklanılması gerektiğini belirten Hakan, şunları kaydetti:

"İşte adayın temel özellikleri:

- Süper heyecanlı, müthiş azimli, muazzam enerjik olmalı.

- İstanbul’a kısa sürede iyi gelecek projeler üretmeye muktedir olmalı. İstanbul için gerçekleşmesi kolay hayallere sahip olmalı.

- Karşı tarafta herhangi bir konsolidasyona yol açmayacak, karşı tarafı “Aman birleşelim, aman kenetlenelim” duygusuna sevk etmeyecek biri olmalı.

- Karşı taraftan da oy alma potansiyeline sahip olmalı.

- Dosta da düşmana da “Bu kişi başkan seçilirse İstanbul’da hayatı gözle görülür biçimde değiştirir” dedirtmeli.

- Üslubu temiz, yaklaşımı kucaklayıcı olmalı.

- Sırtında tartışmalı herhangi bir bagaj bulunmamalı.

- Gençlere ve her zaman genç kalanlara yakın durmalı.

- Sivri çıkışlara yüz vermeyen bir kişilik yapısı olmalı.- Polemikten alabildiğine uzak, hizmet siyasetine alabildiğine yakın olmalı.

Kulağınıza fısıldanan isimlere bir bakın. Eğer bu özelliklerin hepsini birden taşıyorsa... AK Parti’nin İstanbul adayı kesinlikle o olacak."

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