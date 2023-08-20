Ahmet Hakan: AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak?
Ahmet Hakan, AKP'nin İstanbul adayının sahip olacağı temel özellikleri sıraladı. Hakan, "Eğer bu özelliklerin hepsini birden taşıyorsa... AK Parti’nin İstanbul adayı kesinlikle o olacak." diye yazdı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının kim olacağı sorusuna yanıt aradı.
AKP'nin İstanbul adayının temel özelliklerine odaklanılması gerektiğini belirten Hakan, şunları kaydetti:
"İşte adayın temel özellikleri:
- Süper heyecanlı, müthiş azimli, muazzam enerjik olmalı.
- İstanbul’a kısa sürede iyi gelecek projeler üretmeye muktedir olmalı. İstanbul için gerçekleşmesi kolay hayallere sahip olmalı.
- Karşı tarafta herhangi bir konsolidasyona yol açmayacak, karşı tarafı “Aman birleşelim, aman kenetlenelim” duygusuna sevk etmeyecek biri olmalı.
- Karşı taraftan da oy alma potansiyeline sahip olmalı.
- Dosta da düşmana da “Bu kişi başkan seçilirse İstanbul’da hayatı gözle görülür biçimde değiştirir” dedirtmeli.
- Üslubu temiz, yaklaşımı kucaklayıcı olmalı.
- Sırtında tartışmalı herhangi bir bagaj bulunmamalı.
- Gençlere ve her zaman genç kalanlara yakın durmalı.
- Sivri çıkışlara yüz vermeyen bir kişilik yapısı olmalı.- Polemikten alabildiğine uzak, hizmet siyasetine alabildiğine yakın olmalı.
Kulağınıza fısıldanan isimlere bir bakın. Eğer bu özelliklerin hepsini birden taşıyorsa... AK Parti’nin İstanbul adayı kesinlikle o olacak."