Prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti

Ünlü prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti. Haberi, orkestra şefi Tarık Sezer, sosyal medya hesabından duyurdu.

Prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti

Uzun süredir yaşadığı rahatsızlıklar nedeni ile tedavi gördüğü belirtilen prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti.

Bayşu'nun ölüm haberini orkestra şefi Tarık Sezer, Instagram hesabından duyurdu.

Sezer paylaşımında, "Sevgili Naci Bayşu’yu kaybettik. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, Naci Bayşu'nun kaybının müzik dünyasında büyük bir boşluk bıraktığını belirterek, "Müzik dünyasının değerli ismi, sektöre verdiği destekleri asla unutmayacağımız Naci Bayşu'yu kaybettik" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker hastaneye kaldırıldı Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
Un helvasının lezzeti 3 kat artıyor! Meğer tatlıcıların kullandığı tek ölçüymüş... Un helvasının lezzeti 3 kat artıyor! Meğer tatlıcıların kullandığı tek ölçüymüş...
Kızılay 'altın madalya'dan vazgeçti: Siteden kaldırıldı Kızılay 'altın madalya'dan vazgeçti: Siteden kaldırıldı
Domates ve salatalıktaki tehlike! Birçok kişi bilmiyordu... Birlikte neden tüketilmemeli? Domates ve salatalıktaki tehlike! Birçok kişi bilmiyordu... Birlikte neden tüketilmemeli?
ÇOK OKUNANLAR
IQ'su en yüksek burçlar belli oldu: İşte en zeki 3 burç... IQ'su en yüksek burçlar belli oldu
Sedat Peker hastaneye kaldırıldı Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
30. Altın Koza'da ödüller sahibini buldu: İşte ödül alan oyuncu ve eserler 30. Altın Koza'da ödüller sahibini buldu
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Kulislerde konuşulan tarih: 'Mehmet Şimşek ekonominin direksiyonuna tam yetkiyle oturacak' 'Mehmet Şimşek ekonominin direksiyonuna tam yetkiyle oturacak'