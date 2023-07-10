Polisin kapıyı çilingire açtırmasıyla ortaya çıktı: Oğul kalp krizinden, yatalak annesi açlıktan öldü

İzmir'in Konak ilçesinde polisin çilingirle açtığı bir evin kapısı, Türkiye'ye büyük bir dramı anlattı. Anne yatalak hastaydı, 52 yaşındaki oğlu ona bakıyordu. Oğul kalp krizi geçirip ölünce anne günlerce aç kalmış, oğlunun cesedine bakarken açlıktan ve çaresizlikten ölmüştü.

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Polisin kapıyı çilingire açtırmasıyla ortaya çıktı: Oğul kalp krizinden, yatalak annesi açlıktan öldü

10Haber'de yer alan habere göre Suzan Gürzeren, 88 yaşındaydı ve yatalak hastaydı. Ona 52 yaşındaki oğlu Yalçın Suat Gürzeren bakıyordu. Ana-oğul, İzmir Konak’ta bir apartmanın dördüncü katında yaşıyordu.

Kurban Bayramı sırasında Yalçın Suat Gürzeren evde kalp krizi geçirdi, annesinin gözleri önünde yere yığıldı, bir süre sonra da orada hayatını kaybetti. Yatalak anne telefona bile uzanamadı, öz oğlunun ölümüne tanık oldu.

Yaşlı kadın günlerce ne sesini duyurabildi ne de kapılarını çalıp bir merak eden oldu. Kadın yerinden kıpırdayamıyordu, ona ne ilaçlarını veren vardı ne de yemek. Suzan Gürzeren orada hayatını kaybetti.

Tam 11 gün sonra apartman komşuları evden gelen kokular üzerine şüphelendi ve nihayet komşularını merak etti ama artık çok geçti. Çağırılan polis kapıyı çilingir yardımıyla açtığında korkunç manzarayla karşılaştı.

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