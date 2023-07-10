Bakanlar sel bölgesinde: "Çalışmalar sürüyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç selin vurduğu Bartın'da açıklama yaptı.

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Bakanlar sel bölgesinde: "Çalışmalar sürüyor"

"İlk anından itibaren süratle bu aşırı yağışlardan etkilenen bölgelere geldik." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bakanlarımızla istişare halindeydik, her birimizin görev alanları olmak üzere sel olan illerimizle ilgili ortak hareket ettik. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın yanındaydık. Bartın'da 137'ye yakın vatandaşımızı helikopterlerle kurtardık. Can kaybımız ve yaralanan vatandaşımız yok. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD'la birlikte son derece uyumlu çalışıyor ve tahminleri büyük oranda tutuyor. Vatandaşlarımız da uyarılar ışığında tedbirli olsun. Doğu Karadeniz'de sel riski sürüyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvinli hemşehrilerimize sesleniyorum, saatte 100 kilometreye yağış düşmesi bekleniyor. Yağışlar bu gece yarısına kadar sürecek. Biz tedbirlerimizi aldık ama her vatandaşımız da kendi tedbirlerini alsın, meteorolojik uyarılara duyarlı olsun. Bartınımız başta olmak üzere kuvvetli yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

Selden etkilenen bölgelerde barajların daha fazla zararın önüne geçmesini engellediğini belirten Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Şükür can kaybı ya da yaralanan yok. Taşkınlar sebebiyle maddi hasarlar oldu. Maddi hasarların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bartınımızda şiddetli yağıştan bütün ilçelerimiz etkilendi. Acil ödenek yardımlarıyla hasarlar giderilmeye devam ediyor. Bugün çok daha ağır bir sonuçla karşı karşıya kalabilirdik, barajlarımızın faydasını burada görmüş olduk. Bartın’da 260 köyün 155’inde hasar var. Zonguldak Çaycuma ve Devrek’te de hasar var.ilk etapta temizlik çalışmaları devam ediyor. Komşu illerimizde de hasarlar mevcut. Bakanımızla birlikte oraları da ziyaret edeceğiz. Bugün havanın açılmış olması temizlik çalışmalarının süratle giderilmiş olacak. Tarım hasarlarımız da var, onlar da endişe etmesin. Onların zararları karşılanacak. Çalışmalara katılan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum."

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