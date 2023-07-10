Duvar yazarı Sönmez: Her zaman gerçek suçluları dışarı salma yoluna başvuruluyor

"AKP iktidarı boyunca İnfaz yasasında kaç kez değişiklik yapıldığını hesaplayan var mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle Devlet İhale Kanunu değişiklikleriyle yarışacak sayıya ulaşmış olmalı. Hukuk devletlerinde ceza adaleti tartışmalarının yürüdüğü, hukuk felsefesinin yeni yöntemler önerdiği zamanlardayız. Ceza adaletinin, adalet dağıtmanın tek yolu olmadığı yönündeki görüşlerin ağırlık kazandığı bu tartışmaların bize yansıması ise cezasızlık politikası." ifadelerini kullanan Sönmez, "Çoğu zaman iktidar kanadından pompalanan af çağrılarıyla yönetenlerin de adalet arayışını önemsediği intibaı oluşturuluyor: Gelsin infaz yasası değişikliği. Çakıcı affı yapıldı, yetmedi. Ardından pandemi imdada yetişip Covid affı bahanesine sığınıldı. Şimdi ne var? Arayana bahane çok. Covid affıyla izinli salıverilenler dönsün mü dönmesin mi? Topluma karıştılar mı yoksa dört duvarı özlediler mi? İnfaz yasasında şimdi de bu sorulara cevap üretilen değişiklik gündemde." diye yazdı.

Sönmez'in yazısının bir bölümü şöyle:

Üç yıl önce Covid affında olduğu gibi terör ve örgütlü suçlar dışındaki suçlara infaz indirimleri, açık cezaevine geçme hakkı, açık cezaevinden izinli çıkarılma hakkı yoluyla örtülü af getirilenlerin bu defa geri dönüşlerini affetme girişimi geldi. Örgütlü suçlar ve terör suçları ise gayet bol kesimli ve hayli elastiki bir çuval. Mafyatik suçlar, suikastçılar, uyuşturucu kaçakçıları içine alamıyor. Ancak muhalifleri, hak savunucularını, gazetecileri, seçilmiş milletvekillerini kapsamakta zorluk çekmiyor. Ve çok sayıda cezaevi yapmakla övünmesine rağmen suçsuzlarla tıka basa doldurduğu için sık sık infaz aflarıyla, indirimleriyle boşaltmak istiyor. Her işin bir kolayı var tabii ki. Anında gerçek suçluları dışarı salma yoluna başvuruluyor her zaman. Kadınlara, çocuklara, masumlara karşı işlenen suçları cömertçe affeden devletimiz kendi haklarına alabildiğine kıskanç. Hatalı politikalarına itiraz edenlerin ve hatta itiraz etme potansiyeli taşıdığını düşündüğü kişileri zinhar gözünün önünden, cezaevinden ayırmıyor."

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