Deprem bağışlarına ne oldu? 'AFAD'ı aradım 'ödemeyenleri açıklayın, töhmet altında kalıyoruz' diye, 'siyasi irade lazım' dediler; Acun Ilıcalı peşine düşsün'

Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyasına katıldığını ve sözünü verdiği 15 milyon lirayı hemen ertesi gün yatırdığını dile getiren müteahhit, AFAD'ı arayarak "Paraları ödemeyenleri açıklayın" dediğini, ancak "Siyasi irade lazım" yanıtını aldığını aktardı.

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Deprem bağışlarına ne oldu? 'AFAD'ı aradım 'ödemeyenleri açıklayın, töhmet altında kalıyoruz' diye, 'siyasi irade lazım' dediler; Acun Ilıcalı peşine düşsün'

11 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında toplanan bağışların akıbetiyle ilgili belirsizlik sürüyor. 

15 Şubat'ta ATV, FOX TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla kampanya düzenlenmişti. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay'a verilecekti.

213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan yayında sanat, iş ve spor dünyasından isimler, siyasiler, resmi kurum temsilcileri, kamu bankalarının müdürleri de çeşitli miktarlarda bağışta bulunmuştu. Merkez Bankası'nın 30 milyar liralık bağışı çok konuşulmuştu.

Ayrıca her biri 50 liradan 9 milyonu aşkın SMS gönderilmişti. Toplamda bağışlanan para 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı bulmuş ancak yaklaşık 31 milyar lirası yatırılmamıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde yayımladığı yazısında bağış sözünün arkasında duran bir müteahhitin isyanını paylaştı. Depremin ilk günlerinde bölgeye gittiğini ve orada birkaç yüz milyon liralık iş yaptığını belirten müteahhit, kampanyayla ilgili olarak şunları söyledi:

'ACUN ILICALI'NIN ISRARIYLA KAMPANYAYA KATILDIM'

"Helali hoş olsun. Sonra bu yardım programı işi çıktı. Ben zaten gerekeni yaptığım ve yapmaya da devam edeceğim için bu programa katılıp, sanki reklam yapar gibi yardım yapmayı istemedim. Ancak Acun Ilıcalı aradı. 'Muhakkak katılman lazım. Sensiz olmaz' dedi. Ben 'Para yollayayım ama katılmayayım' dedim. Çok ısrar etti.

'15 MİLYON SÖZÜ VERDİM, ERTESİ GÜN YOLLADIM'

Kıramadım. Katıldım. Programda 15 milyon sözü verdim. Parayı hemen ertesi gün yolladım. Sonra bir 15 daha yolladım. Ancak sonra öğrendik ki, o gece söz verenlerin çoğu paraları ödememiş. Bu paraları ödemeyenlere 'şerefsizler' dedin. Öylesine haklısınız ki, aynı fikirdeyiz.

'AFAD'I ARADIM, 'ÖDEMEYENLERİ AÇIKLAYIN' DEDİM'

'Paralar ödenmedi lafları çıkınca AFAD’ı aradım. ‘Lütfen ödemeyenleri açıklayın. Hepimiz töhmet altında kalıyoruz.’ dedim. ‘Açıklayamam’ dedi. Niye diye sordum. ‘Siyasi irade lazım. Siyasi irade talimat versin hemen açıklayayım.’ dedi.

'En azından söz verdiği miktarları ödeyenleri açıklayın o zaman dedim. Güldü. Onu da yapamayacağını anladım. O zaman şimdi Acun Ilıcalı’ya söylüyorum. O gece kendini ortaya attı. O zaman o da düşsün bu ödenmeyen paraların peşine. O açıklasın kim ödedi kim ödemedi…  Kim şu şerefsizler herkes öğrensin."

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Deprem Acun Ilıcalı Fatih Altaylı
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