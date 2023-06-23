İktidarda af hazırlığı: Hangi suçları kapsayacak?

AKP-MHP ittifakı, yerel seçimler öncesi yeniden “af” hazırlığına başladı. Cumhur İttifakı’nın gündeminde şiddet ve istismar faillerine de af bulunuyor.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından “teşekkür” niteliğinde düzenlemelere hız kazandırırken bir yandan da yaklaşan yerel seçimlere dönük hazırlık yapıyor. İktidarın Meclis’in yaz tatilinden hemen sonrasına ilişkin yeni bir teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. “Genel af” iddialarını ortaya attıran ve kamuoyunda tartıştıran, daha sonra bunu yalanlayarak kısmi af hazırlığında olduğunu bildiren iktidarın dışarı çıkarmaya planladığı ilk suç grubu, adli suçlular olacak. Planlanan düzenlemeye göre yaralama, mala zarar, ölüme sebebiyet verenler, uyuşturucu suçlarından cezaevinde bulunanlar infaz sürelerindeki kısalma ya da bir defaya mahsus infaz affı ile dışarı çıkarılmak isteniyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, iktidarın gündemindeki bir diğer suç grubunun ise cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar olduğu öne sürüldü. Bu suç grubu için de infaz sürelerini düzenleme yoluyla af niyetinde olan iktidar, özellikle “erken yaşta evlilikten dolayı” cezaevinde bulunan erkekleri dışarı çıkarmak istiyor. Uzun yıllardır bu suç grubuna yönelik ılımlı mesajlar gönderen iktidar partisi, bu kez affın yollarını “ciddi anlamda” tartışıyor. Özellikle iktidar ortaklarının bu suç grubunun af kapsamına alınmasını “sıcak karşıladıkları” iddia edildi. Af paketinde bu düzenleme yer alırsa çocuk yaşta kız çocukları ile evlenen ve cinsel dokunulmazlığa karşı uzun süreli hapis cezası alan erkekler tahliye edilecek.

SON AF ÇAKICI AFFIYDI

İktidar, pandemi sürecinde çıkardığı afla başta organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı olmak üzere çok sayıda mafya bağlantılı ismi de dışarı çıkarttı. Devlete karşı işlenen suçları affedebileceklerini ancak kişilere karşı suçları affedemeyeceklerini öne süren iktidar, pandemi affıyla en çok kişilere karşı suç işleyenleri dışarı çıkardı. Yaklaşık 85 bin kişi, pandemi gerekçesiyle serbest bırakıldı.

SİYASİ SUÇLULAR YOK

İktidarın tartıştığı bir diğer suç grubu, siyasi suçlular oldu. “Düşünce suçlularını” hiçbir infaz düzenlemesinin kapsamına dahil etmeyen iktidar, bu düzenleme için de aynı tutumunu sürdürmeyi planlıyor. MHP’nin de talebinin ardından olası infaz düzenlemesinde siyasi suçluların yer almayacağı bildiriliyor.