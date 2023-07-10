Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven'den, Özkan Uğur’un ailesine taziye ziyareti

Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven, Özkan Uğur'un ailesini ziyaret etti.

Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven'den, Özkan Uğur’un ailesine taziye ziyareti

Hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un ailesi taziyeleri Beykoz'daki evlerinde kabul ediyor. Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven, Uğur'un ailesini bugün ziyaret etti.

Üsküdar’daki özel bir hastanede vefat eden Özkan Uğur, 11 Temmuz Salı günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Uğur’un cenazesi, Taksim Camii’nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.

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