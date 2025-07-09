Polat Çifti İçin Mahkemeden Ara Karar: Şirketlerdeki Kayyım Kaldırıldı, Dava Ertelendi

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Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davasında, dava konusu şirketlerin yönetimi üzerindeki kayyım kararı kaldırıldı. Mahkeme, kayyımın yalnızca denetim amacıyla görev yapmasına hükmetti. Sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir kararı devam ederken, akrabalarına ait mal varlıkları üzerindeki tedbirler kaldırıldı.

GİZLİ TANIĞIN BEYANLARINI REDDETTİ

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Engin Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada SEGBİS üzerinden ifade veren gizli tanık “Mert”, Engin Polat’ın yasa dışı bahis iddialarıyla anılan Derkan Başer ile iş yaptığını öne sürdü. Engin Polat ise tanığın beyanlarını reddederek, iddiaların iftira olduğunu savundu.

TEDBİRLERİN BİR KISMI KALDIRILDI

Sanık avukatları, müvekkilleri üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, şirketlere atanan kayyımın yönetim yetkisini sona erdirerek yalnızca denetim yetkisiyle görevde kalmasına karar verdi. Ayrıca, sanıkların mal varlıklarına yönelik tedbir kararlarının devamına, birinci ve ikinci derece akrabalarının mal varlığı üzerindeki tedbirlerin ise kaldırılmasına hükmedildi. Duruşma, 12 Kasım’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Dilan ve Engin Polat, kara para aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlamalarıyla 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle yargılanıyor. İddianamede, suç gelirlerinin soğuk cüzdan yöntemiyle aklandığı, sahte faturalar düzenlendiği ve gizli muhasebe kayıtlarının tutulduğu belirtiliyor. 31 şirkete ait taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlıklarının müsaderesi talep ediliyor.

Geçmişteki süreçte İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda Dilan ve Engin Polat dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma sürecinde 16 kişi tutuklanırken, 27 şirkete kayyım atanmıştı. Yargılama sürecinde sanıkların önemli kısmı tahliye edildi. Davanın ilk celsesinde Engin Polat ve diğer tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

İDDİANEMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapsi isteniyor.

Kaynak: AA