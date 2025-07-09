ESBAV’a Kayyım Atandı: Yılmaz Büyükerşen ve 6 Yönetici Görevden Alındı

Ankara’da görülen dava sonucunda ESBAV’a kayyım atandı. Aralarında eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de bulunduğu 7 yönetici görevden alındı. Kayyım olarak Serpil Karaer görevlendirildi.

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ESBAV’a Kayyım Atandı: Yılmaz Büyükerşen ve 6 Yönetici Görevden Alındı
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Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV), açılan dava sonucu kayyım atandı. Ankara'da görülen dava neticesinde, yönetim kurulunda yer alan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile birlikte 6 yöneticinin görevlerine son verildi. Vakıf yönetimine Serpil Karaer kayyım olarak atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açılan davada, vakıf yöneticilerinin görevlerinden el çektirilmesi talep edilmişti. Ankara’daki mahkeme, talebi kabul ederek yedi yöneticinin görevden alınmasına hükmetti. Karar doğrultusunda ESBAV’ın idaresi mahkeme kararıyla kayyıma devredildi.

Görevden alınanlar arasında bulunan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in de yargılaması, "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" suçlamasıyla sürüyor. Aynı suçlamadan yargılanan diğer vakıf yöneticileri de aynı dosyada yer alıyor. Dava süreci devam ederken, idari müdahale için yargıdan çıkan bu karar dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Yılmaz Büyükerşen Kayyım
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