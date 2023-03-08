Özgür Aybaş: Bir oy TİP'e, bir oy Piro'ya

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Mayıs 2022'de geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından kendisini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dükkanını ziyaret eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş'a teşekkür etti.

Aybaş'ın paylaşımı şöyle:

"Hastanede yatarken arayıp Özgür Bey çok geçmiş olsun acil şifalar diliyorum kendine çok dikkat et seviliyorsun diyerek hal hatır soran Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve dükkanıma geçmiş olsun ziyaretine gelip moral veren Sayın Erkan Baş’a tekrardan çok teşekkürler 1 oy Tip’e 1 oy Piro'ya"