Pandemide hükümeti eleştirmişti: Cumhuriyet savcısı Eyüp Akbulut göreve iade edildi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde atılan adımları eleştirdiği için hakkında soruşturma başlatılan ve görevden alınan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, görevine iade edildi.

Cumhuriyet savcısı Eyüp Akbulut, Pandemi sürecinde atılan adımların hukuka aykırı olduğunu belirterek resen soruşturma başlattı. Savcının, resen soruşturma başlattığını duyurmasının ardından ise görevden alındı. Savcı Akbulut, daha önce yaşanan gelişmede de sanık olduğu dosyada beraat etti. Savcı Eyüp Akbulut, görevine iade edildi.

NE OLMUŞTU?

Urfa‘nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Eyüp Akbulut, korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu ileri sürerek bunlara karşı resen soruşturma başlattığını duyurmuştu.

YouTube üzerinden 28 dakikalık bir video yayınlayan ve Esenlik Bildirisi’yle pandemi tedbirlerini eleştiren Eyüp Akbulut, açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamanın ardından Şanlıurfa Valiliği, Akbulut hakkında soruşturma başlatmıştı. HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi Akbulut'u geçici olarak görevden uzaklaştırımıştı.