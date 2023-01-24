Özge Mumcu: Halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz

Ankara’daki evinin önünde 24 Ocak 1993’te bombalı suikast sonucu katledilen araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu, bugün ölümünün 30'uncu yılında anılıyor.

Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Özge Mumcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"30 yıl önce… 11 yaşındaydım, 41 yaşımdayım. Halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz. Bombayı koyanın adı davaya göre Oğuz Demir, eşgal resmi var ve son davada kırmızı bültenle arama çıkartıldı."

30 yıl önce… 11 yaşındaydım, 41 yaşımdayım. Halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz. pic.twitter.com/NIZ3mh4anr — Özge Mumcu Aybars (@ozge_mumcu) January 23, 2023

YILLARDIR ÇÖZÜLEMİYOR

Uğur Mumcu suikastı davası cinayetten 7 yıl sonra açıldı. Suikastı, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlendi ancak sis perdesi hâlâ aralanmadı. Mumcu suikastı ile Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye Üçok cinayetlerini de kapsayan dava ‘Umut’ adı altında birleştirildi. Sanıklara 12 yıl ila 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Tevhid-Selam Kudüs Ordusu üyesi olmak suçundan yargılanan ve kırmızı bültenle aranan 3 sanığın ise 2020’de beraat ettiği ortaya çıktı. 8 Aralık 2020’de çıkan karara göre Selahattin Eş, Ali Akbulut ve Aydın Koral’ın beraatine karar verildi. Davada yargılanan bir diğer firari sanık Oğuz Demir’in hakkındaki dava ise sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla firari Oğuz Demir’in mal varlığı ‘terör örgütlerine finansman sağladığı’ gerekçesiyle donduruldu.