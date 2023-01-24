TCDD'deki sürgünde yeni gelişme: Çekmece karıştırmak özel hayatın ihlali değilmiş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Demirtaş'ın Leylan kitabını bulundurduğu için sürgün edilen TCDD avukatının çekmecesinin karıştırılmasını özel hayatın gizliliği saymadı.

Son Güncelleme:
TCDD'deki sürgünde yeni gelişme: Çekmece karıştırmak özel hayatın ihlali değilmiş

Selahattin Demirtaş'ın Leylan kitabını çekmecesinde bulundurduğu için şikayet edilen TCDD avukatı İ.K., hakkında açılan idari soruşturmanın ardından Malatya'ya sürgün edildi.

İ.K. kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden şikayetçi oldu. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Ocak’ta kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Kararda şöyle denildi:

"Şüphelinin, odası değiştirilen şikayetçinin siyasi nitelikte olduğunu düşündüğü kitabı alıp almadığını tespit amacıyla masanın çekmecesine bakmak ve kitabı görünce tutanak düzenletmek biçimindeki fiilinde özel hayatın gizliliğini ihlal niteliğinde bir davranış söz konusu değildir."

 Söz konusu gelişmeyi okurlarıyla paylaşan Halk TV yazarı İsmail Saymaz, şu yorumu yaptı:

"Neden? Nedeni yazmıyor. Savcı, 'Kitap Demirtaş’ın, o yüzden' diye açıkça söylemiyor. Kararda bu eylemin, 'İdari soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğu' belirtiliyor. İdari soruşturma demişken…

İ.K., TCDD’nin başlattığı idari soruşturma kapsamında 'hukuk müşavirliğinin önerisi ve hizmet gereği' Malatya’ya sürüldü. İ.K., takipsizlik kararına ilişkin, 'Artık herkes keresin çekmecesini karıştırabilir' diye düşünüyor."

Son Güncelleme:
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'ndeki yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi Güncel 24 Ocak 2023 08:40
Konuşmak için çağırdığı kadını, kızının önünde başından vurdu Güncel 24 Ocak 2023 07:16
Öz babası 13 yaşından itibaren tecavüz etti: 14 yaşında doğurdu, annesi bebeği öldürüp gömdü Güncel 24 Ocak 2023 06:40
"Erdoğan'ın ayakkabıları yalanmalı" demişti; AKP'li Yediyıldız Erdoğan'ı Tanrı ile karşılaştırmış Güncel 24 Ocak 2023 00:39
ÇOK OKUNANLAR
Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor! Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor!
Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
'1 ay bile dayanacak gücü kalmadı': Seçim neden 14 Mayıs'a çekiliyor? Seçim neden 14 Mayıs'a çekiliyor?
Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin! Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin!
600 bin dolar çaldı, kimlik değiştirip estetik ameliyat oldu: Yıllar sonra böyle yakalandı! 600 bin dolar çaldı, kimlik değiştirip estetik ameliyat oldu: Yıllar sonra böyle yakalandı!