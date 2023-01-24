TCDD'deki sürgünde yeni gelişme: Çekmece karıştırmak özel hayatın ihlali değilmiş

Selahattin Demirtaş'ın Leylan kitabını çekmecesinde bulundurduğu için şikayet edilen TCDD avukatı İ.K., hakkında açılan idari soruşturmanın ardından Malatya'ya sürgün edildi.

İ.K. kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden şikayetçi oldu. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Ocak’ta kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Kararda şöyle denildi:

"Şüphelinin, odası değiştirilen şikayetçinin siyasi nitelikte olduğunu düşündüğü kitabı alıp almadığını tespit amacıyla masanın çekmecesine bakmak ve kitabı görünce tutanak düzenletmek biçimindeki fiilinde özel hayatın gizliliğini ihlal niteliğinde bir davranış söz konusu değildir."

Söz konusu gelişmeyi okurlarıyla paylaşan Halk TV yazarı İsmail Saymaz, şu yorumu yaptı:

"Neden? Nedeni yazmıyor. Savcı, 'Kitap Demirtaş’ın, o yüzden' diye açıkça söylemiyor. Kararda bu eylemin, 'İdari soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğu' belirtiliyor. İdari soruşturma demişken…

İ.K., TCDD’nin başlattığı idari soruşturma kapsamında 'hukuk müşavirliğinin önerisi ve hizmet gereği' Malatya’ya sürüldü. İ.K., takipsizlik kararına ilişkin, 'Artık herkes keresin çekmecesini karıştırabilir' diye düşünüyor."