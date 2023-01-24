Uğur Mumcu suikastının üzerinden 30 yıl geçti
24 Ocak 1993’te Ankara Karlı Sokak’ta patlatılan bomba ile aramızdan ayrılan gazeteci Uğur Mumcu'nun ölümü faili meçhul olarak kaldı.
Cumhuriyet gazetesi yazarıyken aracına konulan bomba ile öldürülen gazeteci Uğur Mumcu’nun katledilişinin üzerinden 30 yıl geçti ancak ne suikast ne de arkasındaki güçler aydınlatıldı.
Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasından hakkında arama kararı bulunan Sedat Peker'in 23 Mayıs 2021'de konuyu tekrar gündeme getirmesinin ardından Mumcu'nun eşi, eski TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, konuyla ilgili bilgi sahibi herkesin konuşması ve suikastın aydınlatılması için sonuna kadar gidilmesi çağrısını yinelemişti. Mumcu, "Çekin tuğlaları yıkılsın duvar, altında kim kalırsa kalsın" demişti.
Mumcu`nun 30 yıl önce evinin önünde uğradığı bombalı saldırıyla yaşamını yitirdiği otomobili 7 yıldır Eskişehir'de Uğur Mumcu Parkı'nda sergileniyor. Her yıl 24 Ocak Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümünde Uğur Mumcu Parkı'nda, Mumcu'nun saldırıya uğradığı otomobilinin önünde anma törenleri düzenleniyor.
UĞUR MUMCU'YA DAİR
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 22 Ağustos 1942'de, Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi ile Nadire Mumcu'nun dört çocuğundan biri olarak Kırşehir'de dünyaya gelen Uğur Mumcu, ailesinin Ankara'ya taşınması üzerine ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.