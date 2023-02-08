OHAL kararının 'en önemli gerekçesi' ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede binlerce kişi hayatını kaybetti, hala enkaz altında bulunan vatandaşlar var.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 10 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini duyurdu: "Üç ay sürecek bu kararla ilgili Meclis süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız."

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bu kararın gerekçelerini köşesine taşıdı. Daha önce doğal afet dolayısıyla OHAL kararı alınan bir dönem olmadığını dile getiren gazeteci, "Türkiye’yi uzun yıllar etkisi altında bırakan, 19 bin kişinin ölümüne, 134 bine yakın evin yıkılıp, iki katının da hasar görmesine karşın, dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit, OHAL kararı almak istemedi. Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi Kanunu kapsamında afetle mücadele etme yoluna gitti. Dolayısıyla terör dışında, doğal afet nedeniyle görünen o ki ilk kez OHAL uygulamasıyla karşılaşılacak" dedi.

Sarıkaya, devamında şunları kaydetti:

'OHAL'İN NEDENİ OLASI YAĞMALAR'

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı neden aldığına ilişkin de farklı görüşler söz konusuydu. AK Parti grup yönetimi de dün ağırlıklı olarak bunun üzerinde çalıştı…

Toplantıda kararın alınmasının nedeni olarak yıkılan binalara sivillerin de müdahalede bulunması halinde cezai sorumlulukla karşılaşmamasının yanında en önemli gerekçe olarak olası yağmanın önlenmesi üzerinde duruldu.

OHAL ile gerekçede de bunlara yer verilmesi bekleniyor. Çünkü sokağa çıkma yasağı ve asker gücünü kullanma yetkisi atanacak bölge valisine veya il valisinin emrine geçiyor. Bölge valisi veya yetkili il valisi her türlü güç kullanımı dahil, dilediği kişi veya kişilerin depremde yetkilendirilmesini de sağlayabiliyor. Ancak en çok yağma olaylarının engellenmesi üzerinde duruluyor."