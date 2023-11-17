Ogün Samast'ın babası konuştu: Ben almaya gitmedim, nasıl gittiyse öyle gelsin

Ogün Samast, koşullu salıverilme kapsamında önceki akşam şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi cezaevinden saat 19.50’de tahliye edildi. Ogün Samast’ın Trabzon’daki aile evine gitmediği öğrenildi.

10Haber’den Hazar Erdost’a konuşan baba Ahmet Samast, “Ben almaya gitmedim. Nasıl gittiyse öyle gelsin” dedi. Abisi Ümit Samast ise konuşmak istemediğini belirterek, “Ogün’ü bulursanız konuşursunuz” dedi.

Muhtar, ailenin bir gün önce köyden ayrıldığını söylemiş. Çal Camili Köyü muhtarı Aziz Demir de Samast ailesinin 14 Kasım’da sessiz sedasız köyden ayrıldığını iddia ederek, “Kimseye bir şey demediler. Köye gelmediler. Emniyet de aradı, bilgi almak istedi. Onlara da söyledim. Gelmediler, geleceklerini de düşünmüyorum” diye konuştu.

HRANT DİNK CİNAYETİ

Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından öldürüldü. Cinayetin faili olduğu belirlenen Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007’de tutuklanan samast, Bolu F Tipi cezaevinden dün tahliye edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast’ın cezası, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun genel hükümlerine göre infaz edilmiştir” denildi.