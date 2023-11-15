Öğrencilere reva görülen şartlar: ODTÜ'de yurt rezaleti

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Deniz Demir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yaşanan yurt rezaletini kamuoyu ile paylaştı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin depremzede öğrencileri kendilerine yaşatılan yurt rezaletini milletvekilleri ile paylaştı. Depremzede öğrencilere reva görülen muamele CHP’li Demir’i isyan ettirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Deniz Demir şöyle konuştu:

“ODTÜ’de 2015’ten beri atıl halde bulunan bir misafirhane mevcut. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra bu misafirhane depremzede öğrenciler için geçici bir yurda dönüştürülerek kullanıma açıldı ve öğrencilerimize ‘merak etmeyin bu yurt geçici yer açıldıkça sizi asıl yurtlara alacağız’ denilerek yalan söylendi. Sorunlar ise bugünden sonra başladı, zira bakımsız ve atıl halde bulunan bu bina normal şartlarda yurt olmaya uygun değil. Tesisat ve rutubet sorunu olan binada odalar başta tek kişilik olarak tasarlanmış ancak, ‘yaptık oldu zihniyeti’ ile depremzede öğrencilerimiz bu tek kişilik 8 metrekare odalara üçer kişi sığdırılmaya çalışılmıştır.”

‘İÇİMİZİ PARÇALADI’

Depremzede öğrencilerin dile getirdiği sorunları aktaran Deniz Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Odalardaki masalar ve dolaplar çıkartarak buldukları yere yatak atan yurt yönetimi, alın işte burada kalın diyerek öğrencilerimizi kutu gibi havasız odalarda yaşamaya mahkûm etmiştir. Fakat sorunlar bununla da sınırlı değil; tıkanmış duş giderleri, bozuk sifonlar patlayan su boruları ve hijyen sorunu. Burada bırakın yatak kapasitesini artırmayı, yurt denilen bu ucube binalara yeni öğrenci almayı; ülkemizin geleceği gençlerimizin bu insanlık dışı koşullara maruz bırakılmaması gerekir. Öğrenciler çaresiz, üzgün ve kızgın… Gelip dertlerini anlattılar ve duyduklarıma inanamadım. Depremzede öğrenciler, henüz yaşadıkları felaketin travmalarını atlatamamışken onlara reva görülen bu yaşam koşulları içimizi parçaladı. Öğrencilerimiz dolaplarının kilitsiz olduğunu, bozuk sifonların ve tıkalı boruların aylardır tamir edilmediğini bizlere anlattılar. Görünen o ki, yurt ve üniversite yönetimi tüm bu olanlara karşı ne yazık ki duyarsız kalmıştır.

‘DEPREMZEDE OLMASAYDINIZ BU YURDU DA BULAMAZDINIZ’

Tüm bunlardan daha çok canımızı yakan ise yurt yönetimin öğrencilere tavrı oldu. Sorunlarını anlatıp çözüm talep etmek için kapılarına giden öğrencilere ‘Depremzede olmasaydınız bu yurdu da bulamazdınız’ denilmiştir. Gençlerimize acıları üzerinden aşağılayıcı ifadeler kullanan görevlilerin bu tavrını kabul etmemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektör ise ODTÜ 13. Yurt öğrencilerinin bu direnişine karşı sessiz. İş, mezuniyet yasaklamaya gelince aslan kesilen üniversite yönetimi öğrencilerin barınma krizine karşı üç maymunu oynuyor. Biz her alanda gençlerimizin hakkını savunmaya devam edeceğimizi buradan duyuruyoruz. ODTÜ yönetimini ve hükümet yetkililerini depremzede öğrencilerimizin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için görece davet ediyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem