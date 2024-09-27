OECD'nin Verilerinde Vahim Tablo! Her 3 Gençten Biri Kayıp

OECD tarafından her yıl yayımlanan ve ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin gidişatı çeşitli göstergeler üzerinden sayısal olarak ortaya koyan “Bir Bakışta Eğitim” raporları, eğitim sistemlerine dair bakı bakış sunuyor. TEDMEM'in değerlendirmelerine göre, 2024 raporunda Türkiye'nin eğitim karnesinde şu bilgiler öne çıkıyor:

LİSE MEZUNİYET ORANI

25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin %30'u lise mezunu değil. Ancak Türkiye bu alanda önemli ilerlemeler kaydetti. 2016 yılında %45 olan bu oran, 2023'te %15 azalarak %30'a düştü. OECD ortalaması ise %14.

EĞİTİMDE VE İSTİHDAMDA OLMAYAN GENÇLER

18-24 yaş grubundaki gençlerin %31,1’i ne eğitimde ne de istihdamda. Bu oran OECD ortalamasında %13,7'dir. Türkiye'de bu istatistikte kadınların oranı %41,4, erkeklerin oranı %21,4 iken OECD ortalamasında kadınlarda %14,4, erkeklerde %13,1.

İŞSİZLİK

Üniversite mezunlarının yaklaşık %25’i işsiz.

OKULLAŞMA ORANI

6-14 yaş arası çocuklarda okullaşma oranı %98,8. OECD ortalaması %98,4.

ÖZEL ÜNİVERSİTE MEZUNLARI

2013-2022 yılları arasında özel üniversitelerden mezun olanların oranı %6’dan %13’e yükseldi.

EĞİTİM HARCAMALARI

Türkiye, öğrenci başına en düşük eğitim harcaması yapan OECD ülkeleri arasında. Öğrenci başına yıllık ortalama harcama 5.425 dolar, OECD ortalaması ise 14.209 dolar.

HANE HALKI EĞİTİM HARCAMALARI

Türkiye’de ilkokul düzeyinde hane halkının eğitim harcamaları OECD ortalamasının yaklaşık dört katı.

ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN ORANI

Türkiye'de ilkokulda öğretmen başına 18, ortaokulda 14, lisede 13 öğrenci düşüyor. OECD ortalamasında bu oran ilkokulda 14, ortaokul ve lisede 13.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021-2023 dönemine ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistikleri açıklandı. Buna göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2015’te yüzde 1,6 iken, 2023’te yüzde 2’ye yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi