Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan: Asbestli hafriyatlar dere yataklarına dökülüyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelene 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Nurhak’ta çok sayıda binanın yıkılırken arazide de yüzey kırıkları, kayma ve çökmeler oluştu.

Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, depremde yıkılan binaların enkazından çıkan molozların dere yataklarına döküldüğünü belirterek, “Buraya koordinatör olarak Muş Valiliği atandı. CHP’li belediye olduğumuz için bizlere karşı tutum ve davranışlar mesafeli oluyor. Yereli en iyi bilen belediye olduğu için, belediyeyle oturup planlı bir program yapılmadığı için sorunlar maalesef devam ediyor. Hafriyatlar da dere yataklarına çekiliyor. Yarın bir gün yaşanacak sıkıntıların önünü açmış oluyoruz. Bütün kurumlara ve örgütlere sesleniyoruz; lütfen yerel yönetimlerle birlikte karar verin ki yarın bir gün yaşadığımız şu acıları yaşamayalım” dedi.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, görevlendirilen koordinatör valinin kendileriyle istişare yapmadan her şeye tek başına karar verdiğini söyledi. Bozan, bugün ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, enkazın kaldırılma işlemlerine kendilerinin dahil edilmediğini belirterek şöyle konuştu:

“CHP’Lİ BELEDİYE OLDUĞUMUZ İÇİN BİZLERE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLAR MESAFELİ OLUYOR”

“Nurhak, iki büyük depremin ikisini de yaşadı. Depremden önce Nurhak’a karşı gösterilen yok sayma ve mesafeli tutum, depremden sonra da maalesef devam ediyor. Buraya koordinatör olarak Muş Valiliği atandı. CHP’li belediye olduğumuz için bizlere karşı tutum ve davranışlar mesafeli oluyor. Yereli en iyi bilen belediye olduğu için, belediyeyle oturup planlı bir program yapılmadığı için sorunlar maalesef devam ediyor. Yine ilerleyen günlerde ortaya çıkacak yeni sorunların davranışlarında da bulunuyor maalesef.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin depremden önce de Nurhak’ın altyapı çalışmalarını yapmadığını hatırlatan Bozan, depremle beraber altyapı sorununun arttığını söyledi.

"HAFRİYATLAR DERE YATAKLARINA ÇEKİLİYOR"

Bozan, “Hafriyatlar da dere yataklarına çekiliyor. Yarın bir gün yaşanacak sıkıntıların önünü açmış oluyoruz. Bütün kurumlara ve örgütlere sesleniyoruz; lütfen yerel yönetimlerle birlikte karar verin ki yarın bir gün yaşadığımız şu acıları yaşamayalım. Sadece siyasi parti farklılığından dolayı belediyeleri yok sayma tutumu içerisine girmeyelim Nurhak, zaten yaşanabilecek en büyük acıları yaşadı” dedi.

"ASBEST ÖZELLİĞİ TAŞIDIĞI İÇİN DOĞAYA ZARARI VAR"

Molozların asbest tehlikesi içerdiğini vurgulayan Bozan, “Belediyeye ait olan yerlerin dahi yıkımında acele tutum içine giriliyor. Buralardaki hafriyatlar dere yataklarına dökülüyor. Bazı yerlerin hafriyatları tam olarak kaldırılmıyor. Bu sorunların hepsi, yarın Nurhak Belediyesi’nin üzerine kalan sorunlar olacak. Hafriyatların, molozların dökümü önemlidir. Asbest özelliği taşıdığı için çevreye doğaya zararı var” diye konuştu.

Kaynak: ANKA