Nebati, Porche sürücüsüne 'Senin araban mı daha havalı, benimki mi?' diye sorup yarış teklif etmiş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'den milletvekili adayı olduğu Mersin'de seçim çalışmalarına katılmak üzere hava yoluyla Adana'ya gitmiş; havalimanında 06 HMB 89 plakalı Togg'a geçmişti.

Aracı ilk kullananlardan olduğu için, 'nasıl hissettiği' sorulan Nebati, şöyle yanıt vermişti: "Çok havalı. Sanki uzaydan gelmişim gibi millet bana bir bakıyordu. Bir de bir tane Porsche kullanan vardı. Porsche kullanana döndüm, camı indirdim İstanbul’da, 'Senin araban mı havalı, benimki mi havalı' dedim. Şöyle bir baktı; 'Bakan bey, galiba sizin arabanız' dedi. Gerçek bir olay bu."

YARIŞ TEKLİFİ

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Nebati'nin bahse konu serüveninin devamını anlattı.

Buna göre Nebati, Porsche sürücüsüne, "İsterseniz basalım, hangimiz hızlı" diye teklif etti. Ancak Porsche kullanıcısı, trafikte yarışmayı reddetti.

TOGG HAKKINDA KISACA

İktidarın 'yerli ve milli' olarak lanse ettiği Togg'un önemli parçaları yurt dışından getirilip Türkiye'deki fabrikada birleştiriliyor. Otomobilin tasarımıysa İtalyan. İlk etapta sadece 20 bin adet üretilecek.

Togg için ilk alıcılar kurayla belirlendi, ancak henüz teslim edilen araç yok. Duyurulan ilk teslimat tarihiyse ertelendi. Araçlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta birçok hükümet üyesine önden dağıtıldı. Onlar da Nebati gibi yer yer deneyimlerini paylaşıyor.