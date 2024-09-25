Narin'in Köyünde Çıt Yok! Karanlığın Ortasında Tek Bir Yerin Işığı Yanıyor

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yapılan otopsi sonucunda Narin’in otopsi raporuna göre, kaybolduğu gün boğularak öldürüldüğü belirlendi. Nevzat Bahtiyar'ın itirafları, soruşturmaya yön verse de Narin’in ölümü aile içerisinde pek çok işaretini gündeme getirmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında ise henüz katilin kim veya kimler olduğu belirlenemedi.

Köyden yayın yapan ve bilgi veren NOW Haber muhabiri Sevgi Şahin, köyde ışığı yanan tek yerin okul olduğunu aktardı. Şahin, elde edilen verilerle henüz sağlam bir veri olmadığını aktarırken, köyün bir çıkmaza girdiğini söyleyerek sitem etti.

Köydeki son gelişmeleri aktaran Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"35 günde artık iki gizli tanıktan bahsediliyor ama onlar da aile üyelerinden oluştuğu söylenen iki kişi. Henüz elde onlarla ilgili sağlam bir veri yok. Bir bilgileri ifadeleri henüz gelmedi. Soruşturma derinleşti derinleşti diyorduk ama artık bir kör kuyuya dönüştü. Bir çıkmaza girdi.

“HER ŞEY BU KÖYDE KARANLIKLAR ARDINDA”

Öyle ki 35 günde burada narinle ilgili cinayette aydınlık bir şey yok. Köy gibi.. Geceyi boyayan bu siyah gibi her şey bu köyde karanlıklar ardında. Bir tek elimizde veri var o da Nevzat Bahtiyar'ın ahırında bulunan iki izmarit. Ondan başka elimizde soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yok. Köy karanlık bir tek okulun ışığı yanıyor.

“ŞİMDİ HUMMALI BİR ÇALIŞMA VAR NE YAZIK Kİ”

Belli ki Milli Eğitim Bakanlığı Narin cinayetine kadar burada bir tasarrufa gitmişti okul o kadar bakımsızdı ki duvarları çatıları dökülüyordu. Şimdi görüyorsunuz kapısına kum dökülmüş sıraların bir kısmı dışarı çıkarılmış. Öğrenciler gün boyu okul bahçesinde ders yaptılar. Şimdi hummalı bir çalışma var ne yazık ki.

"BİR ANDA EĞİTİME VERİLEN ÖNEMİ GÖRÜYORSUNUZ"

Narin cinayetinden sonra bu korkunç cinayetten sonra köy okulundaki çocuklar valiliğin, il milli eğitim müdürlüğünün dikkatini çekti. Ne yazık ki diyoruz... Şöyle terazinin bir tarafına bir çocuk cinayetini alalım diğer tarafına da okuldaki bu hummalı çalışmayı alalım. Bir anda eğitime verilen önemi görüyorsunuz işte. Köy okulundan aktaracaklarımız bu kadar. Okulun tadilatı her şeyi anlatıyor."

Kaynak: Haber Merkezi