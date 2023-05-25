Montaj video gündemde: Erdoğan'ı şikayet eden vatandaş gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, PKK terör örgütü ile ilişkili gösteren montaj video için dün Mersin’de savcılığa suç duyurusunda bulunan Oktay Avcu, gözaltına alındı.

59 yaşındaki Avcu savcı tarafından ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, hakaret suçlamasını kabul etmeyen Avcu, sulh ceza hakimliği tarafından ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.

Avcu, verdiği ifadede, “Bir yurttaş olarak suçların korunmasını, kollanmasını ve sahiplenmesini istemiyorum. Yargımızdan adil ve mağdurdan yana olmalarını bekliyorum. Hakaret suçlamasını kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanımızda konumuzun dışındadır. Mevcut hükümetin icraatlarına karşı bu dilekçeyi vermek istedim. Belgeler de ektedir. Bu benim yurttaşlık ve insanlık görevimdir. Bu görevi yerine getirdim. Söyleyeceklerim bundan ibarettir” dedi.