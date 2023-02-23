Milli Piyango İdaresi ve TÜİK başkan yardımcılıklarına atamalar

Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılıklarına Furkan Metin, Serdar Öz ve Aydın Keskin Kadıoğlu atandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Fuad Gümüş görevden alınırken, kurumun yönetim kurulu üyeliği ve genel müdür yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Halil Kabadayı ile Hikmet Yıldırım'ın atamaları yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan vergi başmüfettişliğine Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ergun Gürel getirildi.