Gerekçe ortaya çıktı: Ekşi Sözlük neden kapatıldı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkililerinden edinilen bilgiye göre Ekşi Sözlük, 'cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellendi. 

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Gerekçe ortaya çıktı: Ekşi Sözlük neden kapatıldı?

İktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları tarafından bir süredir deprem paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engeli kararının gerekçesi belli oldu. 

Independent Türkçe'den Gülseven Özkan'ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) bir yetkiliye dayandırdığı habere göre site, 5651 Sayılı İnternet Kanunu'nun 8/A maddesinde yer alan gerekçelerle kapatıldı.

2015'te 6639 sayılı kanunla '5651 sayılı İnternet Ortamımda Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu'na yeni madde eklenmişti.

'Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi' başlıklı ilgili (8/A) maddede şu ifadeler yer alıyordu:

"Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerden bir veya birkaçına bağlı olarak hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir."

Ayrıca kanun, 'intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik' gibi suçları oluşturduğu konusunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlara da erişim engelini içeriyor. 

KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKTİ

Ekşi Sözlük'ün erişime engellenmesi, kamuoyunda 'düşünce ve ifade özgürlüğüne darbe' olarak yorumlandı. Sanatçılardan sporculara, siyasetçilere pek çok kesim karara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük'ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek" çağrısında bulundu. 

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